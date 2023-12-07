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Resumen: Pumas 0-1 Tigres | Ida Semifinales Apertura 2023

Pumas y Tigres escribieron el primer capítulo de las semifinales del Apertura 2023, y acá te dejamos el resumen del encuentro en el Olímpico Universitario

Por: Azteca Deportes

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