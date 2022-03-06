Resumen: Rey Martínez vs Chocolatito González

En una batalla altamente esperada en el boxeo, se enfrentaron el mexicano Julio César Rey Martínez, ante el nicaragüense Román Chocolatito González, resultando como ganador por decisión unánime, el oriundo de Managua.

La Arena Pechanga, de San Diego, California, fue el escenario de la contienda que se disputó a doce rounds en peso supermosca, división a la cual Martínez subía, aunque tuvo problemas para dar el tonelaje, pasándose del límite de las 114 libras, dando 116.4.

A la pelea, Chocolatito llegó entero, con un control de su cuerpo por ser constante en esa categoría, mostrando poder y calidad, en tanto que Martínez se veía más forzado, pero nunca en el combate se achicó, dejó de tirar golpes tratando de mermar a su rival.

Rey Martínez, campeón de peso mosca, no pudo hacer mella, pues sus golpes no eran de tanto poder, pero fue a la lucha, al terreno corto y le agitó las ideas en algunas ocasiones a su contrincante.

