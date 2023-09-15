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Resumen Tijuana 2-1 Toluca | Jornada 8, Apertura 2023

Los Xolos del ‘Piojo’ Herrera dominaron el partido y se llevaron los tres puntos sobre un desdibujado Toluca que alcanzó a maquillar el marcador sobre el final

Por: Azteca Deportes

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