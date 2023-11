Yo sería mejor piloto: ¡Hay tiro entre Chicharito Hernández y Checo Pérez!

El Chicharito Hernández se tomó de manera personal una declaración en donde Checo Pérez, en el marco de una sesión de preguntas, responde que él sería mejor jugador de futbol de lo que Javier lo sería como piloto de la Fórmula 1.

Tras la viralización del video, el máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana reaccionó a través de un streaming a las declaraciones del piloto de Red Bull, opinando todo lo contrario. El futbolista asegura que él sería mejor a bordo de un monoplaza de la categoría reina, de lo que el subcampeón mundial lo sería con un balón de futbol.

“Checo no juega futbol muy seguido por más que lo intente y no lo hace. Yo no manejo coches de Fórmula 1 muy seguido, obvio, nunca he manejado uno, por cierto, nunca. Pero a ver, quién tendría más práctica, ¿yo que manejo todos los días un coche aunque no sea de Fórmula 1 o Checo que solo juega una vez cada seis meses futbol?”, cuestionó el delantero.

La petición del Chicharito Hernández a Checo Pérez

Y no se quedó ahí. El canterano del Club Guadalajara pidió a Checo Pérez coordinar las agendas para que la dinámica se lleve a cabo, pues se mostró deseoso de demostrar que él es muy bueno al volante, a pesar de reconocer que Pérez juega bien a la pelota.

“Checo no es mal jugador de futbol, no es malo, pero a ver, no soy mal piloto tampoco. Estaría cool un día hacerlo, que yo manejara un día un coche de Fórmula 1 y a él en un entrenamiento en mi próximo equipo en el que esté, invitarlo y que entrene, estaría cool y ver quién lo hace mejor”, finalizó.