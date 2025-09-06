Los retos que buscará cumplir Cristiano Ronaldo esta temporada con Al Nassr y Portugal

El futbol mundial sigue pendiente de Cristiano Ronaldo , incluso al llegar a los 40 años. El delantero portugués, figura de Al Nassr en Arabia Saudita, no solo presume un legado que lo coloca entre los mejores de la historia, sino que mantiene retos pendientes que marcan su presente y su futuro en las canchas.

En una entrevista reciente, CR7 reafirmó su convicción: “Creo que soy el mejor de la historia. No vi a nadie mejor que yo. Lo digo de corazón”. Una declaración que refleja tanto la confianza como la exigencia que lo ha caracterizado en su carrera. Sin embargo, más allá de las comparaciones, su enfoque está en los desafíos que aún quiere encarar.

¿Puede Cristiano Ronaldo alcanzar los 1,000 goles?

El reto más comentado es llegar a la marca de los 1,000 goles oficiales. Actualmente, acumula 942, aunque el propio jugador prefiere no obsesionarse con el registro. “Las cosas tienen que pasar de forma natural. Si llego, perfecto, pero lo importante es disfrutar el momento”, afirmó.

Otro objetivo que se asoma en el horizonte es el Mundial de 2026. De conseguir su clasificación, sería la sexta participación del capitán portugués en la máxima cita del futbol, con la oportunidad de conquistar el único título que le falta a su palmarés.

¿Se cumplirá el sueño de jugar con su hijo?

Más allá de los récords, Ronaldo también piensa en un reto personal: compartir cancha con su hijo Cristiano Jr., quien actualmente juega en las divisiones juveniles de Al Nassr . El astro lo ve como un sueño posible, aunque depende más de la evolución de su heredero que de él mismo.

Por lo pronto, CR7 sigue concentrado en su club, que busca acercarse al liderato en la liga saudí. En su próxima cita ante Al Fayha, Ronaldo volverá a ser la gran esperanza de gol.

