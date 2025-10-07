deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

ÚLTIMA HORA: Revelan imágenes de Mark Sánchez caminando herido por calles tras ser apuñalado (VIDEO)

Mark Sánchez sigue recuperándose en el hospital luego de ser apuñalado y en las redes sociales se ha difundido el video del exjugador caminando ensangrentado

Mark Sanchez
Mark Sanchez
Iván Vilchis
Ritual NFL
Compartir

El pasado sábado 4 de octubre del 2025, se dio a conocer que en la madrugada fue apuñalado Mark Sánchez ex QB de los New York Jets y de raíces mexicanas.

La noticia se dio a conocer por la Policía Metropolitana de Indianápolis e informó que el ataque fue aproximadamente a las 12:30 horas.

Este lunes 6 de octubre, en las redes sociales se difundió un video en el que se muestra a Mark Sánchez caminado por la calle luego de ser apuñalado. Se aprecia que el exjugador de la NFL va caminando por la calle, intentando hacer presión en su herida y con una mancha llamativa de sangre.

Te puede interesar: ¿Qué pasó con Mark Sánchez? El exquarterback fue arrestado por esta razón

Mark Sánchez, que recibió las apuñaladas se encuentra en el hospital con condición estable, las investigación por parte de las autoridades continuan para saber cual fue el conflicto entre el exqb y un hombre de 69 años de edad.

¿Dónde denunciar ataques de arma blanca en Indianápolis?

Para denunciar ataques con arma blanca (como puñaladas o agresiones con cuchillo) en Indianápolis, Indiana, debes de hacer lo siguiente:

  • En caso de emergencia inmediata (por ejemplo, si el ataque está ocurriendo o hay riesgo inminente): Llama al 911 para obtener ayuda rápida de la policía o servicios de emergencia.
  • Para reportes no emergentes (como denunciar un incidente pasado o proporcionar información adicional): Contacta al Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis. Ellos manejan crímenes violentos y pueden guiarte en el proceso de denuncia formal.
  • Para tips anónimos sobre crímenes: Usa Crime Stoppers of Central Indiana, que permite reportar información de manera segura y sin revelar tu identidad.

¿Qué hacer en caso de un ataque de arma blanca?

En caso de un ataque con arma blanca (como un cuchillo o navaja), la prioridad absoluta es preservar tu vida y minimizar daños.

Durante el ataque: Run, Hide, Fight (Corre, Escóndete, Lucha)La estrategia estándar es “Correr, Esconderse, Luchar” como último recurso.

  • Corre si puedes: La mejor defensa es huir hacia un lugar seguro y concurrido. No dudes en gritar pidiendo ayuda ("¡Ayuda!” o "¡Policía!") para alertar a otros y disuadir al agresor.
  • Escóndete o crea distancia: Si no puedes escapar, usa objetos cercanos (como una silla, bolso o mesa) como barrera para mantener distancia y proteger órganos vitales (cuello, pecho y abdomen). Bloquea con antebrazos y evita agarrar el arma directamente.
  • Lucha solo si es necesario: Como último recurso, usa objetos improvisados (llaves, bolígrafo, paraguas) para defenderte, enfocándote en neutralizar la amenaza rápidamente y escapar. Prioriza inmovilizar la mano armada y contraatacar en áreas vulnerables para ganar tiempo.
  • Si el agresor busca robo, considera ceder pertenencias para priorizar tu seguridad.
  • Llama al 911 o emergencias locales tan pronto como sea seguro.

Después del ataque:

  • Atención inmediata y reporte
  • Busca ayuda médica: Incluso si las heridas parecen menores, acude a un centro médico de inmediato, ya que pueden haber daños internos o hemorragias. Aplica presión directa sobre la herida para controlar el sangrado, pero no retires objetos incrustados ni uses torniquetes si no estás capacitado.
  • Mantén la calma y comodidad: Cubre a la víctima (o a ti mismo) para evitar shock por pérdida de calor, y no des comida o bebida.
  • Reporta el incidente: Contacta a la policía proporcionando detalles del agresor, lugar y arma. Preserva la escena si es seguro, sin alterar evidencia.
  • Apoyo psicológico: Busca ayuda profesional para manejar el trauma, como terapia o grupos de apoyo.
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

Te Recomendamos

Thumbnail
Ritual NFL
Russell Wilson y la debacle después de Seattle | Ritual El Podcast | #RitualNFL
Thumbnail
Ritual NFL
¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Ritual NFL | Análisis y resumen completo de la jornada
Thumbnail
Ritual NFL
Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Rams vs Browns, el duelo que enciende la pretemporada NFL | Tv Azteca Deportes
Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
×
×