ÚLTIMA HORA: Revelan imágenes de Mark Sánchez caminando herido por calles tras ser apuñalado (VIDEO)

El pasado sábado 4 de octubre del 2025, se dio a conocer que en la madrugada fue apuñalado Mark Sánchez ex QB de los New York Jets y de raíces mexicanas.

La noticia se dio a conocer por la Policía Metropolitana de Indianápolis e informó que el ataque fue aproximadamente a las 12:30 horas.

Este lunes 6 de octubre, en las redes sociales se difundió un video en el que se muestra a Mark Sánchez caminado por la calle luego de ser apuñalado. Se aprecia que el exjugador de la NFL va caminando por la calle, intentando hacer presión en su herida y con una mancha llamativa de sangre.

Mark Sánchez, que recibió las apuñaladas se encuentra en el hospital con condición estable, las investigación por parte de las autoridades continuan para saber cual fue el conflicto entre el exqb y un hombre de 69 años de edad.

¿Dónde denunciar ataques de arma blanca en Indianápolis?

Para denunciar ataques con arma blanca (como puñaladas o agresiones con cuchillo) en Indianápolis, Indiana, debes de hacer lo siguiente:

En caso de emergencia inmediata (por ejemplo, si el ataque está ocurriendo o hay riesgo inminente): Llama al 911 para obtener ayuda rápida de la policía o servicios de emergencia.

Para reportes no emergentes (como denunciar un incidente pasado o proporcionar información adicional): Contacta al Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis. Ellos manejan crímenes violentos y pueden guiarte en el proceso de denuncia formal.

Para tips anónimos sobre crímenes: Usa Crime Stoppers of Central Indiana, que permite reportar información de manera segura y sin revelar tu identidad.

¿Qué hacer en caso de un ataque de arma blanca?

En caso de un ataque con arma blanca (como un cuchillo o navaja), la prioridad absoluta es preservar tu vida y minimizar daños.

Durante el ataque: Run, Hide, Fight (Corre, Escóndete, Lucha)La estrategia estándar es “Correr, Esconderse, Luchar” como último recurso.

Corre si puedes: La mejor defensa es huir hacia un lugar seguro y concurrido. No dudes en gritar pidiendo ayuda ("¡Ayuda!” o "¡Policía!") para alertar a otros y disuadir al agresor.

Escóndete o crea distancia: Si no puedes escapar, usa objetos cercanos (como una silla, bolso o mesa) como barrera para mantener distancia y proteger órganos vitales (cuello, pecho y abdomen). Bloquea con antebrazos y evita agarrar el arma directamente.

Lucha solo si es necesario: Como último recurso, usa objetos improvisados (llaves, bolígrafo, paraguas) para defenderte, enfocándote en neutralizar la amenaza rápidamente y escapar. Prioriza inmovilizar la mano armada y contraatacar en áreas vulnerables para ganar tiempo.

Si el agresor busca robo, considera ceder pertenencias para priorizar tu seguridad.

Llama al 911 o emergencias locales tan pronto como sea seguro.

Después del ataque: