¡DE NO CREERSE! Revelan los motivos por los que no se concretó el fichaje de Guillermo Ochoa con el Burgos

Desde España, un periodista ha dado a conocer los motivos por los que Guillermo Ochoa no terminó firmando su contrato con el Burgos , el pasado lunes 1 de septiembre.

Diferentes reportes aseguraban que tenían todo acordado por lo que sorprendió que no cerrara su fichaje. El reportero Sergio González Pulgar, explicó que Ochoa habría dejado a los directivos del cuadro español antes de firmar su contrato. El arquero habría pedido cambiar algún detalle del contrato y salir por un café, termina desapareciendo, no contesta las llamadas y el Burgos se mueve para poder fichar a otro futbolista.

“El acuerdo era total. Llega a Burgos. Reconocimiento médico . Oficinas. Indica que hay que cambiar un punto del contrato (no son partidos). Sale a por un café. Desaparece. No coge el teléfono. El Burgos se mueve y firma a Jesús”

La historia del @Burgos_CF con @yosoy8a : - El acuerdo era total. Llega a Burgos. Reconocimiento médico ✅. Oficinas. Indica que hay que cambiar un punto del contrato (no son partidos). Sale a por un café. Desaparece. No coge el teléfono. El Burgos CF se mueve y firma a Jesús. pic.twitter.com/1VZGzf66Uo — Sergio González Pulgar (@sgpulgar) September 1, 2025

Ochoa sigue sin equipo

Hasta el momento, ni el equipo ni Guillermo Ochoa han dado alguna explicación o aclaración del por qué no se concretó su llegada. El arquero busca seguir manteniéndose activo.

La fecha en la que Ochoa tiene como limite para ser fichado depende de la liga en la que quiera seguir su carrera pues algunas en Europa cierran entre el 8 de septiembre hasta el 12 de septiembre.

De igual forma, en el futbol mexicano, el último día es el 12 de septiembre por lo que, podría volver a México.