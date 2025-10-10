Revelan las pruebas que tienen en contra de Omar N tras ser acusado de presunto abuso sexual infantil

El pasado jueves 9 de octubre del 2025, el abogado de la víctima habló en entrevista con Grupo Formula y reveló las pruebas que tienen ante Omar N , ex futbolista mexicano histórico de las Chivas, por el presunto abuso sexual infantil.

José Juan Soltero, reveló que son pruebas contundentes las que tienen contra Omar N, entre las que se encuentran la declaración de la víctima, la declaración de la mamá, un dictamen psicológico, mensajes, capturas de pantalla y un video.

“Los delitos sexuales normalmente los conocemos de oculta realización, esto que quiere decir, casi siempre o siempre no hay testigos por su propia naturaleza. Entonces aquí, el dicho de la víctima que en este caso es menor de edad, siempre las autoridades le dan una relevancia importante porque aveces es lo único con lo que se cuenta. Pero aquí no nada más se siente el dicho de la víctima, se tiene el dicho de la víctima, el dicho de la madre, un dictamen psicológico que resulta positivo acorde a una persona violentada sexualmente, capturas de pantalla y un video que la menor logró realizar. Se demuestran los mensajes contra este sujeto, lo imputado y donde le pedía que hiciera. En esas imágenes y en ese video, son demostrativos de este hecho”.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: ¿Por qué detuvieron a Omar N, ex jugador de Chivas?

Las pruebas que tienen son:



Dictamen psicológico

Video

Capturas de pantalla

Dictamen psicológico

El tiempo que podría estar en prisión Omar N

Este viernes 10 de octubre del 2025, previo a la audiencia de vinculación a proceso de Omar N, el abogado de la víctima, José Juan Soltero, habló antes los medios y reveló que por los hechos por los que se le acusan al exjugador el tiempo que podría estar en presión son de 5 a 10 años .

“Uno de los hechos por los cuales se les impuso es cuando la menor tenía menos de 12 años. Eso agrava la pena de 3 a 6 años y las demás agravantes, mandata la ley que se tiene que aumentar hasta dos tercios la pena, entonces la pena sería de 5 a 10 años de prisión”.

Agregó que buscarán que las autoridades no dejen salir al acusado para evitar alguna complicación con la menor o con la mamá, por el momento no han recibido alguna amenaza.