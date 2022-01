Revelan reporte de árbitro sobre reclamo de Santiago Solari

Santiago Solari dio la nota de la primera jornada al invadir la cancha del Estadio Cuauhtémoc en el Puebla vs América. Se dio a conocer cuál fue el reporte del silbante, tras el episodio del técnico argentino.

La sanción a Santiago Solari, es incierta. De acuerdo al reglamento, podrían ser hasta seis encuentros los que se iría suspendido pero según información de David Medrano, será únicamente un duelo. Hasta ahora, no ha habido reporte de la Comisión Disciplinaria.

Te podría interesar: La suspensión que tendría Santiago Solari tras invadir la cancha

David Medrano confirma la sanción de Santiago Solari

El reporte arbitral de Santiago Solari

El árbitro del Puebla vs América, fue Óscar Mejía García, quien no dudó de inmediato en sacarle la tarjeta roja a Santiago Solari. Sin embargo, no asentó el término “locura” en su cédula, únicamente la invasión de cancha y los reclamos del entrenador azulcrema.

De igual manera, no hubo detalle de lo que reclamaba Santiago Solari porque tampoco hay detalle de ello en el reporte del árbitro. Eso, según la misma fuente, significa que no hubo insultos por parte del técnico argentino.

Eso, quizá es lo que pueda “ayudar” a Solari de tener una sanción mayor. Más allá de la actitud con la que lo hizo. En los próximos días es cuando se dará a conocer las decisión de la Comisión Disciplinaria.

No ha habido apelación por parte del América

Por ahora no ha habido una apleación oficial del América por la expulsión de Santiago Solari. Al parecer, el club está esperando la resolución de la Comisión Disciplinaria para tomar una decisión. Si es un encuentro, el conjunto de Coapa podría aceptar y no hacer ningún reclamo.

Te podría interesaR: El nuevo delantero del América llegaría del Colo Colo