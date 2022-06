Rey Martínez no peleará ante McWilliams Arroyo por enfermedad

El boxeador mexicano Julio César Rey Martínez no peleará ante McWilliams Arroyo este sábado 25 de junio, pues padece una infección que no fue revelada, que le impide seguir en el camino al choque; su rival ha explotado al enterarse que una vez más quedará pendiente el pleito.

Esta noche de miércoles, se anunció por medio del Consejo Mundial de Boxeo, que Rey Martínez no peleará, lamentando profundamente que su campeón mosca no esté en condiciones.

Esta no es la primera ocasión que Rey Martínez se descarta de enfrentar a Arroyo, pues en 2021 no pudo medirse ante el boricua por una lesión, estando en el respaldo del duelo entre Canelo y Yildirim en Miami.

Luego subieron al ring en noviembre del 2021 en Manchester y el combate fue decretado en No Contest, por una herida del de la Isla del Encanto.

Ahora Rey Martínez padece una problema de salud, el cual lo tiene en el hospital en observación, aunque sostiene que no le tiene miedo a ningún contrincante.

El mensaje del CMB sobre Martínez y Arroyo

“Lamentamos profundamente que el CMB, confirme que el campeón de peso mosca del CMB, Julio César Martínez, se retiró de la pelea contra el campeón interino del CMB, McWilliams Arroyo. Los detalles exactos aún no se han revelado. WBC estará abordando esta terrible situación”.

El mensaje fue publicado en la cuenta de Mauricio Sulaimán , presidente del CMB, que estará revisando el nuevo problema con su campeón.

Explota McWilliam Arroyo contra Martínez

“Hoy es nuevamente un día triste en la carrera de McWilliams Arroyo. Ya que Julio César Marténez vuelve a hacer una de las suyas y nuevamente mi carrera se tiene que detener por irresponsabilidades tanto de él, como de su equipo. Le pido disculpas sinceras a toda mi fanaticada y la fanaticada del boxeo que esperaba esta gran pelea. Para mí es una tragedia lo sucedido, ya que se quedaron con las ganas al igual que yo, de demostrar todo el sacrificio para este combate. Realmente iba con todas las ganas y se que lo iba a dejar demostrado arriba del ring. Perdón nuevamente, pero no está en mis manos, esperamos una pronta decisión justa del CMB porque sabemos lo serio que es el Sr. Mauricio y todo su equipo de trabajo”.

Rey Martínez revela malestar y hospitalización

“Seguimos en el hospital, una disculpa por lo que está pasando, yo no tengo las cosas en mis manos, me dio una infección muy fuerte. Muchas gracias a la gente que me está apoyando, no sé si me quede internado, pero lo que sí sé, es que estoy dispuesto a enfrentar a quien sea y pues las palabras sobran. Las cosas no se hablan se demuestran y le agradezco a Dios y a mí equipo que jamás me dejan solo y voy por todo. Con hechos sabrán muy pronto quien es Rey y perdón mi gente, esto apenas comienza y vamos por todos esos cinturones”.