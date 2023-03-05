GALERÍA: Rey Picasso y Camaleón Ayala ganan sus peleas en Mérida

En la función del sábado 4 de marzo, Alan David ‘Rey’ Picasso y Ángel ‘Camaleón’ Ayala, ambos pugilistas de la Ciudad de México, triunfaron en sus respectivas peleas en la cartelera en el Centro de Convenciones de Mérida, Yucatán.

‘Rey’ Picasso acabó su combate en el sexto round, de 10 pactados; mientras que ‘Camaleón’ Ayala llegó hasta la decisión de las tarjetas, para confirmar el triunfo ante su rival en un combate muy parejo.

Resumen | Alan David ‘Rey’ Picasso vs Kevin Villanueva

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El estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México no se limitó en su arsenal ofensivo ante Kevin Villanueva. Alan David Picasso aprovechó la ventaja de distancia y alcance sobre su rival que resistió por cinco rounds el ritmo y frecuencia del ‘Rey’. Fue el sexto episodio donde se acabó el combate que terminó favorable al boxeador capitalino.

‘Camaleón’ Ayala y ‘Gallo Giro’ Rodríguez fue uno de los combates previos a la pelea estelar; fueron ochos rounds de potencia entre ambos pugilistas que llevó la decisión a las tarjetas, donde el pugilista de la Ciudad de México ganó de manera unánime por la tarjeta de los jueces.