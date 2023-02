Rey Vargas promete brillar en su pelea de campeonato mundial

El Alamodome de San Antonio, Texas será el recinto en el cual el mexiquense Rey Vargas saldrá al ruedo para buscar el cetro superpluma del Consejo Mundial de Boxeo ante O’Shaquie Foster, rival contra el cual promete brillar y salir triunfante.

Rey Vargas buscará llevar a su cintura la faja las 130 libras que dejó vacante Shakur Stevenson, para ser tricampeón del mundo. Actualmente tiene el fajín de peso pluma y apunta a ampliar su palmarés dentro de tres días en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Rey Vargas, confía en sus facultades para ser campeón del mundo

“Estos son los desafíos que me motivan. Soy consciente de que Foster llega decidido a asombrar a todos y que él es un buen boxeador, pero mi deber es hacer que las cosas parezcan fáciles. Me verán brillar este 11 de febrero. (Foster) es escurridizo y cuenta con buenos movimientos y defensa. Se nota que ha trabajado duro, pero yo creo que soy el oponente más difícil de su carrera hasta ahora, y él no podrá superarme”, acotó el boxeador de 32 años, natural de Otumba, en el Estado de México.

Te podría interesar: VAQUERO NAVARRETE PELEARÍA ANTE ÓSCAR VALDEZ

Rey Vargas, buscará sumarse a exclusiva lista de campeones mexicanos

El peleador que tiene cetros en dos divisiones, sube de categoría pensando en ser tricampeón, honor que solamente tienen 10 peleadores en la historia de México.

-Julio César Chávez

-Saúl Álvarez

-Érik Morales

-Marco Antonio Barrera

-Juan Manuel Márquez

-Jorge Arce

-Fernando Montiel

-Leo Santacruz

-Abner Mares

-’Vaquero’ Navarrete

“No diría que este es un sueño para mí, ya que lo estoy por hacer realidad. La lista de campeones de tres divisiones es corta, y yo quiero que eso forme parte de mi legado. Me gusta lograr lo inesperado”, sentenció Vargas.

¿Cuándo es la pelea del Rey Vargas?

El duelo del peleado Rey Vargas, ocurrirá el sábado 11 de febrero en San Antonio, Texas, ante O’Shaquie Foster, boxeador de 29 años, que tiene una marca de 19 victorias, 11 por la vía del nocaut y dos descalabros.