BOMBAZO: ¿Es mexicano? Ricardo La Volpe anuncia el club que va a dirigir

Uno de los mejores entrenadores extranjeros en la historia del futbol mexicano es Ricardo Antonio La Volpe, quien cuenta con una amplia trayectoria en el balompié azteca, la cual ha sido reconocida en distintos momentos a lo largo de las últimas décadas, además de haber dirigido a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Alemania 2006.

El lunes 14 de octubre el estratega argentino encendió las redes sociales al anunciar que el martes 15 de octubre anunciaría el club que marcaría su regreso a los banquillos, de manera casi inmediata surgió comentarios donde lo ligaban a las Chivas, sin embargo, eran puras especulaciones; en un video “el bigotón” informó que llega a Banfield de Argentina, para ser su nuevo director técnico.

La última ocasión de Ricardo La Volpe estuvo como entrenador de un club profesional fue en el lejano 2019, cuando estaba a cargo de los Diablos Rojos de Toluca, pero no obtuvo los resultados esperados por Francisco Suinaga y la directiva choricera.

“Esto es una nueva oportunidad que se presenta, y bueno, siendo profesional, siempre se sabe que pueden suceder cosas como esta, y esta es una gran oportunidad de volver a dirigir y volver a estar, para hacer que este equipo funcione, que este equipo guste, que juegue bien”, comentó Ricardo La Volpe en el video donde anunció su regreso a los banquillos.

La conexión de Ricardo La Volpe con Banfield de Argentina

Banfield es un club especial en la vida de La Volpe, ya que en dicha institución se formó y en ella inició en el futbol profesional, para después ser catapultado a la Selección Argentina, San Lorenzo y su futura llegada al futbol mexicano “Muy agradecido porque ahí me inicié de joven, me inicié en esas perspectivas que tiene uno cuando empieza a jugar en divisiones inferiores, entonces Banfield para mí es uno de los equipos que me pone allá arriba”.

Hasta el momento Banfield no ha publicado nada en relación al video de Ricardo La Volpe, por lo que han iniciado rumores que no llegará el argentino Ricardo Antonio La Volpe al banquillo del club que marcha en el puesto 26 en la Liga de Argentina, al final del mismo video el entrenador “finge” firmar un contrato y se le ve con un control de videojuego, por lo que se especula que todo fue un truco publicitario.

