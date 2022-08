El día que Ricardo Peláez presentó su renuncia a Chivas

Se están por cumplir tres años de la gestión de Ricardo Peláez en Chivas. Mandato que no lo tiene nada contento, pues durante este proceso, no han llegado los resultados que el hubiera esperado, e inclusó le renunció a Amaury Vergara.

El día que Peláez arribó al conjunto del Rebaño Sagrado prometió títulos y que buscaría regresarle la grandeza al club, cosa que hasta el momento no ha sucedido, pues lo más lejos que han podido llegar es a una Semifinal y unos Cuartos de Final, en las que cayeron ante León y frente a Atlas, el certamen pasado.

10 preguntas rápidas con Ricardo Cadena, Director Técnico de Chivas

“Hemos sido muy irregulares, muy inconsistentes, nos hemos clasificado a dos reclasificaciones, una Semifinal con ‘Vuce', unos Cuartos de Final, ahora con Cadena, entonces, nos hemos acercado nada más, pero no basta, no basta en un equipo tan grande, con una afición tan exigente”, aseguró en entrevista exclusiva con David Medrano.

Te puede interesar: El consejo del Tata Martino a Santiago Giménez antes de ir a Feyenoord

“No hay muchos jugadores mexicanos": Ricardo Peláez

Además, agregó que el proceso ha mutado en varias ocasiones y que la falta de talento azteca es uno de los factores importantes por los que el Rebaño Sagrado no ha podido.

“No hay una oferta imporante de jugadores mexicanos, opciones. Hoy soy mucho más exigente conmigo mismo, en la elección de futbolistas en cuanto a temas de disciplina, temas de liderazgo; hoy hay carencia de eso, en el futbol mexicano”, dijo.

Te puede interesar: No pararon los memes en la derrota de Chivas ante el LA Galaxy

Ricardo Peláez renunció a Chivas

Asimismo, David Medrano cuestionó a Peláez si alguna vez había pensado en renunciar, esto gracias al “ataque” en redes sociales que ha recibido el director deportivo.

“Sí, de hecho ya lo hice en una ocasión, Amaury (Vergara) no la aceptó. Mi comunicación con él es muy buena. No me aceptó la renuncia y tampoco voy a estar renunciando cada quince días”, finalizó.