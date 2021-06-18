Richard Bland sorprende a todos en el U.S. Open

Cinco semanas después de ganar su primer título del European Tour en su 478º intento, Richard Bland podía soñar con la gloria de un campeonato importante tras saltar al liderato durante el segundo día del 121º U.S. Open.

Jugando apenas su segundo torneo en Estados Unidos en una carrera que ha durado 28 años, Bland agregó un 67 a su 70 inicial en Torrey Pines para un total de 5 bajo par, un golpe delante del ex campeón del Open, el sudafricano Louis Oosthuizen.

El favorito al comienzo de la semana, el español Jon Rahm, terminó un impacto más atrás junto al doble ganador del Masters, el estadounidense Bubba Watson.

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Bland comenzó la semana como un desconocido para el público americano. Las apuestas lo colocaban 500/1 y su ubicación era 115 en el mundo, curiosamente el mismo ranking que Phil Mickelson tenía antes de convertirse en el campeón de Major más veterano de la historia al ganar el PGA Championship, ocho días después de la victoria de Richard en el British Masters.

El jugador de 48 años, quien firmó 77-70 para fallar el corte en el U.S. Open 2009 en Bethpage, comenzó su segunda ronda con birdies en los hoyos 10 y 13 antes de perder un golpe en el 15.

Sin embargo, Bland luego embocó desde 18 pies para birdie en el 16 y desde 9 pies en el siguiente para compartir el liderato.

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Congrats from all over the 🌎!@blandy73 experienced true social media buzz after claiming his first @EuropeanTour title. pic.twitter.com/vdEHu2HA8s — U.S. Open (USGA) (@usopengolf) June 18, 2021

Bland encontró problemas desde el tee en el 18 e hizo bogey, pero hizo birdie en el 2, 4 y 6 para liderar por dos impactos antes de hacer un bogey en el 8 luego de que su golpe de salida quedara enterrado en un bunker.

"Estoy muy orgulloso", dijo Bland. “Liderar un Major siempre es bastante especial. Empaté el liderato en el Open de 2017 por un hoyo, así que es bueno tenerlo por un poco más de tiempo que eso.

