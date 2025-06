¡De jugar la Champions League a Chivas! Richard Ledezma revela los motivos por los que dejó el futbol europeo por el Rebaño

Este viernes 13 de junio del 2025, el conjunto de Chivas publicó una entrevista con Richard Ledezma , su nuevo refuerzo para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El jugador reveló en la entrevista el motivo por el cual decidió llegar al futbol mexicano, dejando su paso en Europa a sus 24 años y confesó con que jugadores habló para poder convencerlo de llegar a México.

Richard Ledezma confiesa sus motivos para llegar a la Liga BBVA MX

Richard habló y detalló que al momento de que lo contactor de Chivas, no lo dudó pues era un sueño para sus papás y para él, no pudo decir que no.

“Era un sueño para mi y mis papás. Me llamaron y no pude decir que no, por eso vine para acá".

Agregó que llega al rebaño por se un club histórico, con el que quiere ganar campeonatos.

“Es un club histórico, quiero ganar campeonatos acá y por eso decidí venir a Chivas”.

Los jugadores que lo ayudaron a decidir llegar al Rebaño

Richard detalló que ha platicado mucho con Érick Gutiérrez, le reveló que hay mucho talento, jugadores buenos con una buena competencia en el equipo. Le preguntó sobre la ciudad, la actualidad del club, le dijo cosas buenas y por eso fue que llegó al equipo. Además, habló con Chicharito que también le dijo buenas cosas del club para convencerlo.

“He hablado con Guti y me ha dicho que hay mucho talento, jugadores buenos, sé la competencia que hay en el equipo y está bien, somos equipo, estamos peleando por un campeonato, es lo bueno de Chivas. Le pregunté sobre la ciudad, cómo estaba el club, me dijo muy buenas cosas del club y por eso vine. Hablé mucho con Javier, me dijo buenas cosas del club y me convenció también”.