Richard Sánchez habla de las amenazas que recibió en América

Con Fernando Ortiz en el banquillo, el América ha vuelto a ser lo que su afición espera: un equipo dominante que lidera la tabla general. Esta actualidad contrasta con lo que se vivía hace algunos meses, bajo la tutela de Santiago Solari. En aquel momento, Richard Sánchez fue señalado como uno de los principales culpables e incluso fue víctima de amenazas que hoy refiere públicamente.

“Tengo que tocar un tema, que me mandaban mensajes, recibía amenazas cuando estaba el técnico anterior, con Solari, pero nunca tuve un inconveniente, venía con una lesión que me impedía jugar y nadie sabía eso. No me sentía bien físicamente y, cuando había compañeros lesionados, nadie se fija y tiran cosas que no son así. Ahora que estamos bien, hablan lindo, pero en momentos malos, sólo estaba la familia”, dijo, en conferencia de prensa.

Cuando se solicitó profundizar en el tema, remató: “Recibía mensajes de amenazas de todo sentido, porque salió que me peleé con el técnico y que le tendí la cama, pero no pasó y nunca tuve problemas”.

Sánchez y su admiración por el ‘Tano’ Ortiz

Sin hacer más contrastes por gestiones anteriores, el mediocampista paraguayo realizó una reflexión sobre la importancia del ‘Tano’ y su injerencia en el buen momento que atraviesa la escuadra de Coapa.

“Siento que, desde el primer día que se acercó, nos dio esa confianza que todo jugador necesita, que uno se sienta como jugador, igual pasó por esto y sabe lo que significa jugar en América, es un pilar fundamental y está detrás de nosotros antes y después del partido, (nos dice) que estemos con los pies en la tierra”, señaló.

Aunque aceptó que le gustaría hacer historia e imponer una nueva marca de triunfos consecutivos (nueve, si le ganan a Necaxa) con la casaca azulcrema, el seleccionado guaraní hizo mayor énfasis en la metas para el final del torneo.

“Nos propusimos terminar punteros y nos pasó que, en Liguilla, tuvimos experiencias anteriores que no se nos dio. Ahora tenemos experiencia y trataremos de dejar todo y traer la 14, que es lo que anhelamos. Desde principio de campeonato, somos favoritos, porque somos América. Tenemos esa exigencia y todos quieren jugar y ganarnos”, sentenció.