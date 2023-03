Riot Games presenta tráiler de Mageseer: a League of Legends Story

Hace unos días Riot Forge y Digital Sun anunciaron la llegada de un nuevo título ambientado en el universo de League of Legends titulado The Mageseeker: A League of Legends Story. Para continuar con el hype ahora fue lanzado el avance oficial de la historia del juego.

En este trailer podemos ver a Sylas, con un poco más de contexto sobre él y su revolución dentro de Demacia. En este juego tomarás el control como este campeón, que es un mago robahechizos que acaba de liberarse de un aprisionamiento injusto a manos de los cazadores de magos, y tal como mencionan en la descripción del video “Empuña las cadenas que en algún momento te retuvieron para ajustar cuentas en Demacia.”

The Mageseeker: A League of Legends Story™ | Avance oficial

The Mageseeker: A League of Legends Story llegará este año para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC (GOG, Steam y Epic Games), sin embargo no ha sido anunciado aún una fecha exacta de lanzamiento.

Se vienen más juegos del universo de League of Legends

Riot Forge es un editorial que inició Riot Games para trabajar con desarrolladores externos y crear nuevos títulos con el universo de League of Legends, entre los nombres que saldrán este año se anunció a: Song of Nunu, CONVERGENCE y el ya mencionado The Mageseeker.

¿Qué es The Mageseeker: A League of Legends Story?

The Mageseeker. Este juego es un RPF de mucha acción en 2D, donde los jugadores reencarnarán a Sylas en su misión de acabar con Demacia.

Este juego es desarrollado por Digital Sun Games, los creadores del exitoso Moonlighter.