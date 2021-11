Riquelme se defendió y le respondió a Ruggeri

Juan Román Riquelme saltó a la escena otra vez. Luego del escándalo que provocó el que bajara a los jugadores del autobús, tras la derrota ante Gimnasia y Esgrima La Plata del sábado pasado, supuestamente para felicitarlos en el vestidor por cómo jugaron la segunda mitad. Juan Román otorgó una entrevista en la que dejó claro que todos los que criticaron su actitud lo hacen con un trasfondo político y, además, le respondió a Oscar Ruggeri, quien lo destruyó ayer.

“Las cosas van bien, estos muchachos están haciendo las cosas bien, se merecen que les vaya bien, están representando a nuestro club de la mejor manera. El otro día contra Gimnasia los fui a felicitar porque hacía mucho tiempo que no me sentía tan contento en nuestra cancha. El segundo tiempo que jugaron fue fabuloso. Así tiene que ser, porque nos va a tocar ganar y perder. Ojalá tengamos la suerte de que cada vez que nos toque perder sea como fue contra Gimnasia el segundo tiempo”, arranco Riquelme en diálogo con TNT Sports.

Joya del barrio copia taquito de Riquelme

Sobre el tema, Riquelme amplió al decir que entiende que su país es raro, porque que se arme un escándalo por haber ido a alentar al plantel es inexplicable. Pero que él entiende perfectamente cómo es su club y todo lo que lo rodea.

Sobre el episodio que generó el escándalo, es decir que haya mandado a los jugadores a bajar del camión explicó lo siguiente: “Yo al hotel no voy. ¿Por qué tengo que tener vergüenza de felicitar a mis jugadores que los veo todos los días? Acá en el predio habló siempre con ellos, tengo una relación muy buena. No sabía que estaba mal felicitar a los futbolistas”.

Riquelme culpó al periodismo

Sobre las repercusiones del hecho (un amplio sector del periodismo consideró que Riquelme exhibió al plantel tras la derrota), Riquelme le bajó la importancia al asegurar que “son siempre las mismas personas y los mismos programas”. Y que esto sucede desde que ganaron las elecciones, dando a entender que todo está armado por los intereses políticos que apoyan al grupo del ex presidente del club, Daniel Angelici.

Ayer, Oscar Ruggeri, campeón mundial en México 1986 y actual panelista del programa F90 de ESPN, destrozó a Riquelme por haber bajado a los jugadores ante las cámaras. Entre otras cosas dijo que qué bueno que jamás fue compañero de Juan Román Riquelme y también que como persona lo había defraudado. Por supuesto Riquelme le respondió al ex defensor.

Te puede interesar: Ruggeri destruyó a Riquelme y comenzó una novela

“Si un amigo mío me dice en la cara que lo defraudé, yo me pondría mal porque sé que ese amigo a mí me quiere y yo lo quiero. Si viene un familiar y me dice que yo lo defraudé, me pongo mal porque sé que ese familiar me quiere y yo lo quiero. Ahora, si lo dice una persona con la que no tengo relación, no me causa nada porque no puedo defraudar a una persona con la que no tengo relación. Lo que dice ese muchacho para mí no cuenta”, sentenció Juan Román Riquelme sin nombrar a Ruggeri.