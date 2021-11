Ruggeri destruyó a Riquelme y comenzó una novela

En Boca Juniors nunca hay paz. Ahora explotó otra bomba, y es que el sábado pasado tras la derrota del equipo en La Bombonera ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Juan Román Riquelme, más de media hora después de que acabó el juego, le dio la orden a todo el plantel para que se bajaran del camión que los iba a trasladar al hotel de concentración para meterlos al vestidor y regañarlos. De esa manera, exhibió al plantel, ya que el momento se viralizó.

Lo hecho por el vicepresidente del conjunto xeneize, desató un alud de críticas en contra de la versión de dirigente de Juan Román Riquelme. Pero ninguna tan fuerte como la de Oscar Ruggeri, el ex defensor y hoy panelista televisivo se le fue al cuello al máximo ídolo en la historia de Boca Juniors.

Campeones mundiales en la Liga MX

“Yo no me hubiera bajado, es una vergüenza lo que hizo, un papelón. Nunca vi una cosa así. Y dicen que es inteligente… inteligente es Francesoli. ¿Lo escuchaste hablar a Francescoli? Y mirá que no está casado, no está en el club porque se le ocurrió. Dijo ´el técnico es Gallardo” y listo. Eso es ser inteligente”, inició Ruggeri verdaderamente enojado.

Te puede interesar: Joseph Blatter y Michel Platini acusados de fraude

Pero el Cabezón, poco a poco fue elevando el discurso: “Riquelme como jugador, allá arriba. Como persona, te defrauda a cada paso. Gracias a Dios no fuimos compañeros con Riquelme. Tener un compañero así, no”.

El cabezón planteó si Román hubiera realizado la misma acción en otro contexto

En otro punto de su alocución, Oscar Ruggeri aseguró que es increíble que ex futbolistas (por todos los miembros del Consejo de fútbol) traten así a los jugadores. No solo en referencia lo sucedido el sábado, sino al trato que han recibido a lo largo de toda la gestión. Y afirmó que, si Tévez siguiera en el plantel, Riquelme jamás se habría atrevido a bajar al equipo del camión.

“Si quería hablar, cuando termina el partido los tenés que esperar en el vestuario, verlo parado ahí a Riquelme es lo más fuerte que podía hacer. Si estoy caliente, lo hago en ese momento, no los hago volver después. Con lo grande que fue Riquelme en Boca, ¿necesita hacer esto? Y si no que se subal micro (camión) y diga lo que tiene que decir ahí”, continuó el hombre formado como futbolista en Boca Jrs.

Te puede interesar: Detalles para que Xavi sea el técnico del Barcelona

Ruggeri también criticó a Sebastián Battaglia, actual DT bostero, y es que considera que el entrenador tiene que respaldar a los futbolistas, tal y como Carlos Bilardo lo hacía con él y sus compañeros, y no puede permitir que los futbolistas sean exhibidos.