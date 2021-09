Agenda deportiva: los mejores eventos del 8 de septiembre

La actividad deportiva no se detiene en este miércoles 8 de septiembre. Hay competencias de futbol internacional en la búsqueda de una contraseña para el Mundial de Qatar 2022, y hay choques vibrantes en el US Open, uno de los torneos del tenis más importantes del planeta. Sigue a través de TV Azteca Deportes la cobertura completa durante todo el día, incluyendo el partido en vivo de la Selección Mexicana.

US Open | A partir de las 11 AM

El US Open está en su punto más crítico. Están a punto de definirse a los semifinalistas de este Grand Slam, y este miércoles hay dos partidos interesantísimos en la rama varonil y dos en la femenil.

Emma Raducanu vs Belinda Bencic | 11 AM

Alexander Zverev vs Lloyd Harris | 12:15 PM

Karolína Plíšková vs María Sákkari | 6 PM

Novak Djokovic vs Matteo Berrettini | 7:15 PM

Eliminatorias UEFA | 1:45 PM

Continúa la actividad internacional en Europa, con partidos muy atractivos en la búsqueda de un boleto para el Mundial de Qatar 2022. A la 1:45 PM se jugarán los siguientes compromisos:

Islandia vs Alemania

Irlanda del Norte vs Suiza

Grecia vs Suecia

Macedonia del Norte vs Rumanía

Hungría vs Andorra

Polonia vs Inglaterra

Albania vs San Marino

Bielorrsia vs Bélgica

Gales vs Estonia

Kosovo vs España

Eliminatorias Conmebol | A partir de las 5:30 PM

Uruguay vs Ecuador

Paraguay vs Venezuela

Colombia vs Chile

Argentina vs Bolivia

Brasil vs Perú

Eliminatorias Concacaf | Panamá vs México | 7:30 PM

Panameños y mexicanos llegan a este choque con triunfos en sus partidos anteriores, teniendo solo como diferencia que la roja centroamericana goleó a su rival, con un juego fluido y vistoso, mientras que su rival de turno pasó páramos ante un contrario limitado y que les llevó peligro hasta el final del partido.

México tine la obligación no solo de ganar, sino de mostrar un futbol más fluido y vistoso, después de un arranque con triunfos, pero carencias futbolísticas.

No te pierdas este partido a las 7:30 PM a través de Azteca 7, y las plataformas digitales: aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.