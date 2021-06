Baker Mayfield y su próxima extensión de contrato

Se termina los contratos de novatos de algunos jugadores dentro de la NFL y es un tema que tiene a los diferentes equipos buscando opciones para asegurar que esos jugadores permanezcan dentro de la organización; específicamente el caso de los quarterbacks Josh Allen, Baker Mayfield y Lamar Jackson que comenzarán negociaciones de extensiones de contrato.

El caso del quarterback de los Browns de Cleveland es distinto al de sus otros dos compañeros de profesión ya que tras una plática que tuvo su representante con una emisora de radio en los Estados Unidos aclaró mucho más la situación.

Partiendo de que su representante ha dejado en claro que no esperará a conocer como está el mercado ni tampoco el tipo de negociaciones ni tipo de acuerdo que alcancen Lamar Jackson ni Josh Allen la pregunta obligada es: ¿cuál es el estatus del jugador con el equipo? Los Browns de Cleveland y Baker Mayfield llegaron al acuerdo y aceptaron que iban a utilizar la etiqueta de jugador franquicia por lo que al menos dos temporada tendrán certeza laboral y el salario promedio de los mejores pagados en la posición.

La prisa del representante en cerrar un nuevo acuerdo va de la mano del acuerdo anterior, ya que la organización de los Browns podría optar al final por no ofrecerle nada y que fuera agente libre sin restricciones; lo que iría directamente en detrimento de Mayfield y su representante Jack Mills que declaraba lo siguiente:

“Creo que últimamente se han hecho suficientes contratos para mariscales de campo que nos dan una idea bastante clara de lo que es el mercado. Y, por supuesto, sabemos que el tope [salarial] no aumentará este año, pero aumentará el año que viene y el próximo. Sabemos bastante bien lo que se avecina en el futuro y lo que se ha hecho. No tenemos ninguna renuencia particular a hacer un trato”.

A lo largo de 4 años dentro de la NFL y sin contar los ingresos por publicidad que ha tenido el jugador su salario en total asciende a $32, $682, $980 a millones de dólares al ser la primera selección del Draft en su edición 2018.

El contrato de Baker Mayfield en sus primeros tres años

En la temporada 2018 obtuvo $480,000 salario base + $5,462, 360 bono por firmar = $5, 942,360

En la temporada 2019 obtuvo $570,000 salario base + $5,462, 360 bono por firmar +$1, 395,590 por quedar en el roster = $7, 427,950





En la temporada 2020 obtuvo $750,000 salario base + $5, 462,360 bono por firmar +$2, 791,190 por quedar en el roster = $9, 003,540

En la temporada 2021 obtendrá $92,000 salario base + $5, 462,360 bono por firmar +$4, 186,770 por quedar en el roster = $10, 569,130

En la temporada 2022 el salario promedio será de $18,858,000 dólares.

Estos números solo son de acuerdo al primer contrato del jugador (contrato de novato) por lo que es de vital importancia lo que pueda hacer su representante apoyándose en lo que Baker logre dentro del campo.

A pesar de que el jugador no tiene problemas de acuerdo a sus declaraciones de esperar hasta la Temporada 2022, el agente tiene en mente que a más tardar a la mitad de la próxima temporada puedan tener una oferta por parte de los Cleveland Browns.