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La belleza de Gisele Bundchen, modelo internacional y esposa de Tom Brady | FOTOS

Gisele Bundchen es una de las modelos más importantes a nivel mundial, de los últimos 20 años. La brasileña es también esposa de Tom Brady, uno de los QB’s más exitosos de la historia.

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