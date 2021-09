Caen los Steelers en casa ante los Raiders de Las Vegas

Los Acereros de Pittsburgh fueron frenados en casa por los Raiders de Las Vegas, que ganaron por 26-17, en un partido en el que los dirigidos por Jon Gruden sorprendieron por segunda semana consecutiva luego de haber iniciado con triunfo ante los Ravens de Baltimore la jornada anterior.

Derek Carr tuvo una sólida actuación, con dos envíos acertados hacia la zona de touchdown, mismos que fueron atrapados por Henry Ruggs y Foster Moreau. Además, el mariscal de campo, cuestionados en las últimas temporadas por su bajo nivel de juego, sumó un total de 382 yardas en pases, completó 28 de 37 intentos de envíos, y no sufrió ninguna intercepción.

Por su parte, el mariscal de campo de los Steelers de Pittsburgh, ‘Big Ben’ Roethlisberger, mandó un pase de anotación al corredor novato Najee Harris, pero también sufrió una intercepción y completó 27 de 40 intentos de pase.

A destacar la actuación del receptor de segundo año de los Raiders, Henry Ruggs, quien además de atrapar un pase de touchdown en la recta final del encuentro para sellar el resultado del triunfo, consiguió en tan solo cinco recpeciones un total de 113 yardas, logrando un promedio superior a 22 yardas por recpeción, solidificándose como uno de los principales protagonistas del juego aéreo profundo.

Los Bills destrozan a los Dolphins

Los Bills de Buffalo volvieron a dar toda una exhibición de poder ofensivo ante los Dolphins de Miami a los que destrozaron este domingo por 0-35 en la segunda semana de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

El mariscal de campo Josh Allen lanzó dos pases de touchdown, Zach Moss corrió para dos anotaciones y los Bills no tuvieron rival en los Dolphins después que también perdieron al pasador estelar Tua Tagovailoa, que tuvo que retirarse del partido con una lesión temprana que sufrió en las costillas.

Otros resultados

San Francisco 49ers 17-11 Philadelphia Eagles

Houston Texans 21-31 Cleveland Browns

Denver Broncos 23-13 Jacksonville Jaguars



New Orleans Saints 7-23 Carolina Panthers

Los Angeles Rams 27-24 Indianapolis Colts

Buffalo Bills 35-0 Miami Dolphins

New England Patriots 25-6 New York Jets

Cincinatti Bengals 17-20 Chicago Bears