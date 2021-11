Por qué los Cardinals son el mejor equipo de la NFL

La línea de victorias para Arizona esta temporada era 8.5 antes de que empezara la temporada en casi todas las casas de apuestas. Lo que refleja que ni en los casinos de Las Vegas (que suelen ser personas estúpidamente certeras para estas cosas) esperaban el temporadón que están teniendo los Cardinals.

Titans, Vikings, Rams, 49ers y Browns eran 5 de sus primeros 6 rivales. Todos participantes recientes en playoffs y con alguna unidad (ofensiva o defensiva) de muy alto nivel para este 2021. Pensar que podrían perder esos cinco partidos no era algo imposible, ganar 2 o 3 era un escenario más realista, pero ganar todos si se veía como algo, casi, inalcanzable.

No solo los ganaron todos, sino que salvo el juego vs 49ers, en cada uno de ellos anotaron más de 30 puntos, se vieron dominantes pues. Una tendencia que se mantuvo casi toda la primera mitad de la temporada.

Llegaron invictos a la semana 8, donde por fin cayeron ante los Packers de Aaron Rodgers pero lo hicieron por tres puntos solamente y porque A.J. Green tuvo un error monumental al final del juego. El hubiera no existe, pero es imposible dejar de pensar que si Green hubiera hecho lo que se requería de él (que no era nada de otro mundo) Arizona hubiera continuado sin derrota.

Se acabó el invicto.



Con 13 segundos en el reloj, Douglas intercepta y AJ Green jamás volteó a ver el balón que lo buscaba para el touchdown de la victoria. pic.twitter.com/NuGPeV8Lqb — Pete Dominguez (@pedrodomg) October 29, 2021

Ese juego contra Packers no fue solamente dejar la calidad de invicto, significó también la pérdida de varios jugadores: Kyler Murray no ha jugado desde entonces, tampoco DeAndre Hopkins, A.J. Green salió tocado y tardó dos semanas en volver a estar al 100%. Una semana antes J. J. Watt ya estaba fuera también por el resto del 2021. A pesar de todas las lesiones, vencieron a los 49ers en su siguiente partido, un juego divisional que siempre es complejo.

Después sufrieron su segunda derrota a manos de Carolina que estaba en medio de un envión anímico tremendo por el regreso de Cam Newton.

Cardinals con dos triunfos sin Kyler Murray

Su siguiente juego fue contra los Seahawks de Russell Wilson, que ya tenía una semana más de entrenamiento después de su larga ausencia, y aunque Kyler Murray y DeAndre Hopkins otra vez no jugaron, los Cardinals volvieron a ganar. Ahora llegan a su semana de descanso y después de ella seguramente recuperarán tanto a Kyler como a Hopkins.

La pregunta entonces es, ¿si en tres juegos sin esta dupla, que marca tantas diferencias, solo perdieron un juego, cuántos perderán ahora que vuelvan? La respuesta es imposible de saber pero fácil de imaginar.

Defensivamente los Cards han sido mucho más sólidos de lo que pensé y en gran parte gracias a un Isaiah Simmons que cada vez juega mejor.

Ofensivamente me parece impactante que hayan sido capaces de sostener el ritmo y dominio sin dos de sus mejores 4 jugadores. Esta temporada todos los candidatos han tenido derrotas o baches que dejan a uno rascándose la cabeza, el único equipo que no ha dado esas sensaciones son precisamente los Cardinals. En sus victorias son sólidos. Una de sus derrotas no hubiera sucedido si esa jugada se repetía 99 veces y la otra fue muy circunstancial y entendiendo que no están operando con su quarterback titular. Prácticamente no hay puntos flacos en este equipo más allá de las lesiones, por eso son el mejor equipo de la NFL en 2021.