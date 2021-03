¿Dak Prescott vale 160 millones de dólares?

Desde que asumió como quarterback titular de Cowboys, la carrera de Dak ha sido una constante prueba de valor, pero ninguna había sido tan exigente como la más reciente.

Empecemos por constatar verdades para contextualizar. En una generación de NFL (10-15 años) hay aproximadamente tres o cuatro quarterbacks top. El resto son muy buenos, buenos, cumplidores, reservas (por no decirles malos) o novatos. Partiendo de esa realidad, en la nueva generación de la NFL ya hay dos quarterbacks de estos top, uno es Patrick Mahomes, el otro Deshaun Watson, ambos de 25 años o menos, hay espacio para otros dos, tres quizá, pero también hay varias generaciones de Draft que deben llegar a la NFL. Dicho esto, hay que ubicar a Dak donde le corresponde y eso es un peldaño debajo de los quarterbacks top. Una vez establecido que no es uno de los 5 mejores pasadores de la NFL, podemos pasar a explicar por qué razones Dak vale cada uno de los 160 millones de dólares que le dieron.

1. Quarterback franquicia.- un equipo vive o muere por su quarterback. Se puede competir sin tener uno de gran nivel, si. Pero es tremendamente complicado ganar un Super Bowl sin uno de ellos, imposible no, pero muy difícil si es. Dak es un quarterback franquicia y esos no crecen en los árboles. Hay equipos que pasan 20 años buscando uno, para ejemplo Cincinnati o Cleveland, los primeros desde Carson Palmer estuvieron en el limbo de los quarterbacks “cumplidores” como Andy Dalton, hasta que llegó Joe Burrow. Los segundos no habían tenido un quarterback decente en más de 30 años hasta que llegó Baker Mayfield. Washington, Rams, Raiders y Jaguars son otros ejemplos. Algunos sobreviven con quarterbacks buenos, como Kirk Cousins, Jimmy Garoppolo, Derek Carr, Daniel Jones y más, pero difícilmente darán el salto a contendiente si no cuentan con un QB franquicia. Dak es uno de ellos.

2. Edad.- Dak no solamente es un gran quarterback, sino que además es joven. Tiene 27 años de edad, su margen de mejora todavia es considerable, tiene un montón de experiencia y, las pruebas sugieren que le quedan todavía entre 7-10 años de buen nivel de juego (Matt Ryan, Stafford, Rodgers sin contar a Brady). No se ustedes, pero si a mi me dan a elegir entre jugármela por un novato que no tiene garantías, pagarle a un quarterback muy bueno pero con un buen recorrido en el tanque o uno joven, probado y con varios años por delante, me quedo con la tercera opción. Ese es Dak.

3. Inflación.- Sin querer jugar al economista, es la ley del mercado. Cada año los jugadores cobran más, y en especial los quarterbacks porque es la posición más importante. Hace tres años, San Francisco le pagó 28 millones al año a Garoppolo. En su momento era top4 de los mejores pagados en la liga. Hoy, ese mismo salario, no entra ni en el top 11 de los quarterbacks mejores pagados. Ya hay receptores que cobran ese sueldo. Entre más tardes en pagarle a tu quarterback más caro te va a salir. Si hubieran renovado a Dak hace dos años quizá les hubiera costado 35 millones al año, hoy se vería como un gran acuerdo. Se tardaron costó más, pero en tres años será el precio normal de los quarterbacks y Dallas tendrá la tranquilidad que ya tiene amarrado al suyo.

4. Los números.- por alguna razón que no entiendo, hay gente que cree que Dak no juega bien. Bueno, si entiendo la razón. Son aficionados de “highlights”, ven el resúmen, ven que Dak falló el último pase contra Seattle y por eso no ganaron entonces es su culpa y no rinde. El contexto lo es todo y no hay mejor forma para explicarlo que la temporada 2020. En los juegos con Dak Prescott en el campo, la ofensiva de Dallas fue mejor en todo que cuando Dak no estaba. En yardas por pase, en yardas totales, en puntos, en touchdowns, en TODO. Con Dak, promediaron 32 puntos por juego, sin Dak bajó el promedio a 21. Con Dak las yardas por pase eran 381 en promedio, sin él apenas superaban los 200. La efectividad en zona roja es abismal, de un 68% a un 40%. Un jugador que influye tanto y que hace ver a un equipo tan diferente cuando está en el campo merece ese dinero. Con Dak en el campo, Dallas perdió partidos, si, pero siempre estuvo en posición de competir. Sin él, un chiste.

Principal crítica que puede tener Dak Prescott

La principal crítica que puede tener es playoffs, y si. Lo entiendo, pero también hay que contextualizar. Solamente ha jugado tres partidos en postemporada y ha ganado uno.

Revisemos las dos derrotas. La primera fue contra Green Bay en su año de novato, el juego estaba empatado 31-31 con menos de dos minutos por jugar y Aaron Rodgers comandó una ofensiva fantástica que terminó con el reloj, gol de campo y el sueño de Dak. Hasta donde yo se los quarterbacks no defienden, Dak ese juego lanzó 3 pases de anotación y jugó de tú a tú con Rodgers. La segunda derrota fue en 2018 contra Rams, Dallas perdió 22-30, en el duelo de quarterbacks Dak terminó con dos touchdowns, una intercepción y 266 yardas, Jared Goff finalizó con 0 touchdowns y apenas 186 yardas, la diferencia, a mi punto de vista, fue el coach. Rams tenían a un genio ofensivo como Sean McVay y Dallas a uno de los coaches más retrógradas en cuanto a innovación se refiere como lo es Jason Garrett. Esas son, las dos derrotas de Dak en playoffs, vuelvan a ver los juegos y se darán cuenta como Dak fue uno de los 5 mejores jugadores en ambos partidos.

Desde ahí, Jason Garrett, lesiones en línea ofensiva, lesión propia y una defensa de papel han impedido que Dak vuelva a playoffs. Claro tengo que un buen quarterback, como he calificado a Dak debería ser capaz de sobreponerse a varias de estas adversidades y creo que lo hará, pero también creo que a veces se pasa por alto que es un jugador joven y que todo lo anterior le sirvió para tener experiencia. No estoy diciendo que es o que va a ser como John Elway, pero él perdió sus primeros tres juegos de playoffs y con los años ganó Super Bowls, no es regla pero hay antecedentes.

Dak es un muy buen quarterback joven y esos en la NFL, valen mucho porque no crecen en los árboles.