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Primeras imágenes oficiales de Rob Gronkowski y Tom Brady con Tampa Bay Buccaneers

Tampa Bay reveló las primera imágenes de Gronk con Tamapa Bay; previamente lo hizo con Tom Brady.

Por: Azteca Deportes

Rob Gronkowski y Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers
Rob Gronkowski y Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers
Rob Gronkowski y Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers
Rob Gronkowski y Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers
Rob Gronkowski y Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers
Rob Gronkowski y Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers
Rob Gronkowski y Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers
Rob Gronkowski y Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers
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Rob Gronkowski y Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers
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Rob Gronkowski y Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers
Rob Gronkowski y Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers
Rob Gronkowski y Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers
Rob Gronkowski y Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers
Rob Gronkowski y Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers
Rob Gronkowski y Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers
Rob Gronkowski y Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers

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