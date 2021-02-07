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Las mejores postales de la primera mitad del Super Bowl LV

Revive en imágenes las mejores jugadas de la primera mitad del Super Bowl LV entre Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers

Por: Azteca Deportes

Patrick Mahomes es tacleado

EVE EDELHEIT/REUTERS |



Byron Pringle

EVE EDELHEIT/REUTERS |



Lanzamiento efectivo de Patrick Mahomes

SHANNON STAPLETON/REUTERS |

Leonard Fournette Tampa Bay

EVE EDELHEIT/REUTERS |

Tom Brady

BRIAN SNYDER/REUTERS |

Tampa Bay




| NFL Football - Super Bowl LV - Tampa Bay Buccaneers v Kansas City Chiefs - Raymond James Stadium, Tampa, Florida, U.S. - February 7, 2021 Tampa Bay Buccaneers’ Cameron Brate in action with Kansas City Chiefs’ Damien Wilson REUTERS/Brian Snyder

Anulan intercepción Tyrann Mathieu

SHANNON STAPLETON/REUTERS |


Touchdown Tampa Bay



|

/
Patrick Mahomes es tacleado

EVE EDELHEIT/REUTERS |



Byron Pringle

EVE EDELHEIT/REUTERS |



Lanzamiento efectivo de Patrick Mahomes

SHANNON STAPLETON/REUTERS |

Leonard Fournette Tampa Bay

EVE EDELHEIT/REUTERS |

Tom Brady

BRIAN SNYDER/REUTERS |

Tampa Bay




| NFL Football - Super Bowl LV - Tampa Bay Buccaneers v Kansas City Chiefs - Raymond James Stadium, Tampa, Florida, U.S. - February 7, 2021 Tampa Bay Buccaneers’ Cameron Brate in action with Kansas City Chiefs’ Damien Wilson REUTERS/Brian Snyder

Anulan intercepción Tyrann Mathieu

SHANNON STAPLETON/REUTERS |


Touchdown Tampa Bay



|

Patrick Mahomes es tacleado
Byron Pringle
Lanzamiento efectivo de Patrick Mahomes
Leonard Fournette Tampa Bay
Tom Brady
Tampa Bay
Anulan intercepción Tyrann Mathieu
Touchdown Tampa Bay

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