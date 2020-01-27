Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Azteca Deportes te trae las mejores postales del Opening Night del Super Bowl LIV
No te pierdas todo lo que sucede en el Opening Night del Super Bowl LIV San Francisco 49ers VS Kansas City Chiefs.
Kirby Lee/USA TODAY Sports | Jan 27, 2020; Miami, FL, USA; Kansas City Chiefs are introduced during Super Bowl LIV Opening Night at Marlins Park. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports
Jerry Lai/USA TODAY Sports | Jan 27, 2020; Miami, FL, USA; Kansas City Chiefs player Nick Keizer signs autographs during Super Bowl LIV Opening Night at Marlins Park. Mandatory Credit: Jerry Lai-USA TODAY Sports
Jerry Lai/USA TODAY Sports | Jan 27, 2020; Miami, FL, USA; Kansas City Chiefs wide receiver Byron Pringle is interviewed by King Corbin during Super Bowl LIV Opening Night at Marlins Park. Mandatory Credit: Jerry Lai-USA TODAY Sports
Kirby Lee/USA TODAY Sports | Jan 27, 2020; Miami, FL, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes is interviewed during Super Bowl LIV Opening Night at Marlins Park. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports
Kirby Lee/USA TODAY Sports | Jan 27, 2020; Miami, FL, USA; Kansas City Chiefs are introduced during Super Bowl LIV Opening Night at Marlins Park. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports
Jerry Lai/USA TODAY Sports | Jan 27, 2020; Miami, FL, USA; Kansas City Chiefs player Nick Keizer signs autographs during Super Bowl LIV Opening Night at Marlins Park. Mandatory Credit: Jerry Lai-USA TODAY Sports
Jerry Lai/USA TODAY Sports | Jan 27, 2020; Miami, FL, USA; Kansas City Chiefs wide receiver Byron Pringle is interviewed by King Corbin during Super Bowl LIV Opening Night at Marlins Park. Mandatory Credit: Jerry Lai-USA TODAY Sports
Kirby Lee/USA TODAY Sports | Jan 27, 2020; Miami, FL, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes is interviewed during Super Bowl LIV Opening Night at Marlins Park. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports