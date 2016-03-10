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Adiós de Peyton Manning

El Qb de los Denver Broncos, Peyton Manning, anunció su retiro como jugador profesional

Por: Carlos Gorozpe

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Doug Pensinger/Getty Images | De recuerdo, le dieron a Manning el balón del Super Bowl

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Doug Pensinger/Getty Images | Kubiak, Manning y Elway, las mentes detrás del título para Denver

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Justin Edmonds/Getty Images | La gente recibió a Peyton en su adiós de las canchas

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Doug Pensinger/Getty Images | La gente portó con orgullo los jerseys de Manning

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Dustin Bradford/Getty Images | Los compañeros de Manning lo celebraron como una leyenda viviente

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Doug Pensinger/Getty Images | La del recuerdo, Manning con sus compañeros de la ofensiva

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Doug Pensinger/Getty Images | De recuerdo, le dieron a Manning el balón del Super Bowl

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Doug Pensinger/Getty Images | Kubiak, Manning y Elway, las mentes detrás del título para Denver

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Justin Edmonds/Getty Images | La gente recibió a Peyton en su adiós de las canchas

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Dustin Bradford/Getty Images | Los compañeros de Manning lo celebraron como una leyenda viviente

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