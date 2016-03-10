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Calvin Johnson se retira

El receptor de los Detroit Lions anunció que dejará el emparrillado luego de temporadas exitosas con Detroit.

Por: Carlos Gorozpe

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Gregory Shamus/Getty Images | El ‘Megatrón’ dice adiós a los Detroit Lions

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Gregory Shamus/Getty Images | Johnson dominó la liga durante varias temporadas

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Leon Halip/Getty Images | Un atleta en toda la extensión de la palabra

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Christian Petersen/Getty Images | Su altura, lo hicieron un objetivo difícil de marcar

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Gregory Shamus/Getty Images | Su eterno rival, Green Bay lo extrañará en el emparrillado

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Christian Petersen/Getty Images | Espectacular de principio a fin

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Gregory Shamus/Getty Images | El ‘Megatrón’ dice adiós a los Detroit Lions

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Gregory Shamus/Getty Images | Johnson dominó la liga durante varias temporadas

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Leon Halip/Getty Images | Un atleta en toda la extensión de la palabra

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Gregory Shamus/Getty Images | Su eterno rival, Green Bay lo extrañará en el emparrillado

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