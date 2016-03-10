Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Calvin Johnson se retira
El receptor de los Detroit Lions anunció que dejará el emparrillado luego de temporadas exitosas con Detroit.
Gregory Shamus/Getty Images | El ‘Megatrón’ dice adiós a los Detroit Lions
Gregory Shamus/Getty Images | Johnson dominó la liga durante varias temporadas
Leon Halip/Getty Images | Un atleta en toda la extensión de la palabra
Christian Petersen/Getty Images | Su altura, lo hicieron un objetivo difícil de marcar
Gregory Shamus/Getty Images | Su eterno rival, Green Bay lo extrañará en el emparrillado
Christian Petersen/Getty Images | Espectacular de principio a fin
Gregory Shamus/Getty Images | El ‘Megatrón’ dice adiós a los Detroit Lions
Gregory Shamus/Getty Images | Johnson dominó la liga durante varias temporadas
Leon Halip/Getty Images | Un atleta en toda la extensión de la palabra
Christian Petersen/Getty Images | Su altura, lo hicieron un objetivo difícil de marcar
Gregory Shamus/Getty Images | Su eterno rival, Green Bay lo extrañará en el emparrillado
Christian Petersen/Getty Images | Espectacular de principio a fin