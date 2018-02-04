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El color del Super Bowl LII
Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles
Hannah Foslien/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles
Hannah Foslien/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles
Scott Eisen/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles
Patrick Smith/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles
Kevin C. Cox/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles
Patrick Smith/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles
Patrick Smith/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles
Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles
Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles
Christopher Polk/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles
Hannah Foslien/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles
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Scott Eisen/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles
Patrick Smith/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles
Kevin C. Cox/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles
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Christopher Polk/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles