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El color del Super Bowl LII

Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

Por: Azteca Deportes

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Hannah Foslien/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Hannah Foslien/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Scott Eisen/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Patrick Smith/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Kevin C. Cox/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Patrick Smith/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Patrick Smith/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Christopher Polk/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Hannah Foslien/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Hannah Foslien/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Scott Eisen/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Patrick Smith/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Kevin C. Cox/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Patrick Smith/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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Christopher Polk/Getty Images | Checa las mejores postales que dejó el encuentro entre los New England Patriots y los Philadelphia Eagles

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