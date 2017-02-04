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Galería: El color del Super Bowl LI

Mira las mejores imágenes de la afición, previo al Super Bowl LI, en Houston

Por: Azteca Deportes

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El color del Super Bowl L1

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El color del Super Bowl L1

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El color del Super Bowl L1

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El color del Super Bowl L1

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El color del Super Bowl L1

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El color del Super Bowl LI

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