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Jaguars vs Patriots | Final AFC
¿Podrá Tom Brady llegar al Super Bowl LII?
Maddie Meyer/Getty Images | La lesión de Tom Brady un factor a considerar
Adam Glanzman/Getty Images | La defensiva de Jacksonville, la sorpresa del año
Maddie Meyer/Getty Images | Tom Brady ha disputado 12 finales de conferencia
Maddie Meyer/Getty Images | ¿Podrá Brady llegar a su octavo Super Bowl?
Adam Glanzman/Getty Images | Bill Belichick, el entrenador más ganador de todos los tiempos en postemporada
Maddie Meyer/Getty Images | Mercedes Lewis anotó el primer TD para Jacksonville Jaguars
Maddie Meyer/Getty Images | Gran ofensiva de Jacksonville, su poderío reside en los acarreos
Jim Rogash/Getty Images | Brady tendrá que utilizar toda su capacidad para frenar a la mejor defensiva de la NFL
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