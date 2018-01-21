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Jaguars vs Patriots | Final AFC

¿Podrá Tom Brady llegar al Super Bowl LII?

Por: Azteca Deportes

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Maddie Meyer/Getty Images | La lesión de Tom Brady un factor a considerar

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Adam Glanzman/Getty Images | La defensiva de Jacksonville, la sorpresa del año

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Maddie Meyer/Getty Images | Tom Brady ha disputado 12 finales de conferencia

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Maddie Meyer/Getty Images | ¿Podrá Brady llegar a su octavo Super Bowl?

Patriots

Adam Glanzman/Getty Images | Bill Belichick, el entrenador más ganador de todos los tiempos en postemporada

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Maddie Meyer/Getty Images | Mercedes Lewis anotó el primer TD para Jacksonville Jaguars

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Maddie Meyer/Getty Images | Gran ofensiva de Jacksonville, su poderío reside en los acarreos

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Jim Rogash/Getty Images | Brady tendrá que utilizar toda su capacidad para frenar a la mejor defensiva de la NFL

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