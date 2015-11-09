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Jessie James
La esposa del receptor de los New York Jets, Eric Decker
DON FLOOD/DON FLOOD | La esposa del receptor de New York Jets, Eric Decker
Sus curvas, tampoco se le escaparon a Eric Decker
Jessie James siguió a Decker hasta Denver donde jugó por unas temporadas
James ha robado el corazón de mucha gente
Junto a Decker, James tiene una hija de 5 años de edad
La chica de Decker antes se dedicaba al modelaje
James durante sus mejores años como modelo
DON FLOOD/DON FLOOD | La esposa del receptor de New York Jets, Eric Decker
Sus curvas, tampoco se le escaparon a Eric Decker
Jessie James siguió a Decker hasta Denver donde jugó por unas temporadas
James ha robado el corazón de mucha gente
Junto a Decker, James tiene una hija de 5 años de edad
La chica de Decker antes se dedicaba al modelaje
James durante sus mejores años como modelo