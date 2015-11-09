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Jessie James

La esposa del receptor de los New York Jets, Eric Decker

Por: Carlos Gorozpe

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DON FLOOD/DON FLOOD | La esposa del receptor de New York Jets, Eric Decker

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Sus curvas, tampoco se le escaparon a Eric Decker

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Jessie James siguió a Decker hasta Denver donde jugó por unas temporadas

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James ha robado el corazón de mucha gente

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Junto a Decker, James tiene una hija de 5 años de edad

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La chica de Decker antes se dedicaba al modelaje

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James durante sus mejores años como modelo

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DON FLOOD/DON FLOOD | La esposa del receptor de New York Jets, Eric Decker

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Sus curvas, tampoco se le escaparon a Eric Decker

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Jessie James siguió a Decker hasta Denver donde jugó por unas temporadas

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James ha robado el corazón de mucha gente

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Junto a Decker, James tiene una hija de 5 años de edad

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La chica de Decker antes se dedicaba al modelaje

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James durante sus mejores años como modelo

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