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La afición del Super Bowl 50
El color en la tribuna tampoco podía faltar en el Super Bowl 50
Streeter Lecka/Getty Images | La afición de Carolina, tan desafiante como su QB
Ronald Martinez/Getty Images | Denver montando un show de noche de brujas en el Super Bowl 50
Thearon W. Henderson/Getty Images | El carnaval está de moda y Carolina lo sabe
Andy Lyons/Getty Images | La locura por saber que vas a entrar al Super Bowl
Andy Lyons/Getty Images | La del recuerdo, la del Super Bowl con el estadio de fondo
Sean M. Haffey/Getty Images | Denver trajo consigo la magia de los leperchauns
Ronald Martinez/Getty Images | Hogan y MachoMan de regreso, pero ahora en el Super Bowl.
Andy Lyons/Getty Images | La afición de Carolina quiere ponerle las garras al Vince Lombardi
Al Bello/Getty Images | No importa los colores, solo la pasión por el Super Bowl
Andy Lyons/Getty Images | Los Broncos y el anhelado tercer Vince Lombardi
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