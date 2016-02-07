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La afición del Super Bowl 50

El color en la tribuna tampoco podía faltar en el Super Bowl 50

Por: Carlos Gorozpe

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Streeter Lecka/Getty Images | La afición de Carolina, tan desafiante como su QB

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Ronald Martinez/Getty Images | Denver montando un show de noche de brujas en el Super Bowl 50

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Thearon W. Henderson/Getty Images | El carnaval está de moda y Carolina lo sabe

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Andy Lyons/Getty Images | La locura por saber que vas a entrar al Super Bowl

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Andy Lyons/Getty Images | La del recuerdo, la del Super Bowl con el estadio de fondo

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Sean M. Haffey/Getty Images | Denver trajo consigo la magia de los leperchauns

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Ronald Martinez/Getty Images | Hogan y MachoMan de regreso, pero ahora en el Super Bowl.

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Andy Lyons/Getty Images | La afición de Carolina quiere ponerle las garras al Vince Lombardi

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Al Bello/Getty Images | No importa los colores, solo la pasión por el Super Bowl

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Andy Lyons/Getty Images | Los Broncos y el anhelado tercer Vince Lombardi

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Streeter Lecka/Getty Images | La afición de Carolina, tan desafiante como su QB

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