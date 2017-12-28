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Momentos Memorables | NFL
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Kevin C. Cox/Getty Images | Checa los mejores momentos que dejaron los emparrillados en esta galería
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Kevin C. Cox/Getty Images | Checa los mejores momentos que dejaron los emparrillados en esta galería
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