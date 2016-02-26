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NFL Combine
Arrancó el NFL Combine, lugar donde novatos buscan convencer a los equipos para que los elijan en el Draft
Joe Robbins/Getty Images | Las 40 yardas, el evento principal del NFL Combine
Joe Robbins/Getty Images | Los receptores dando su máximo esfuerzo para atrapar el ovoide
Joe Robbins/Getty Images | Las pruebas físicas están a la orden del día
Joe Robbins/Getty Images | El trabajo con los linieros también fue destacado
Joe Robbins/Getty Images | Este año, los novatos se mostraron muy atléticos
Joe Robbins/Getty Images | Un descanso no le viene mal a nadie
Joe Robbins/Getty Images | También se atiende a prensa, la NFL cubre cada ámbito
Joe Robbins/Getty Images | Goof, uno de los más buscado por la prensa
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