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NFL Combine

Arrancó el NFL Combine, lugar donde novatos buscan convencer a los equipos para que los elijan en el Draft

Por: Carlos Gorozpe

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Joe Robbins/Getty Images | Las 40 yardas, el evento principal del NFL Combine

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Joe Robbins/Getty Images | Los receptores dando su máximo esfuerzo para atrapar el ovoide

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Joe Robbins/Getty Images | Las pruebas físicas están a la orden del día

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Joe Robbins/Getty Images | El trabajo con los linieros también fue destacado

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Joe Robbins/Getty Images | Este año, los novatos se mostraron muy atléticos

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Joe Robbins/Getty Images | Un descanso no le viene mal a nadie

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Joe Robbins/Getty Images | También se atiende a prensa, la NFL cubre cada ámbito

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Joe Robbins/Getty Images | Goof, uno de los más buscado por la prensa

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Joe Robbins/Getty Images | Las 40 yardas, el evento principal del NFL Combine

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Joe Robbins/Getty Images | Los receptores dando su máximo esfuerzo para atrapar el ovoide

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Joe Robbins/Getty Images | Las pruebas físicas están a la orden del día

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Joe Robbins/Getty Images | Este año, los novatos se mostraron muy atléticos

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Joe Robbins/Getty Images | Goof, uno de los más buscado por la prensa

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