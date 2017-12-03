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Porristas | NFL Semana 14

El lado bello de la NFL durante la Semana 14

Por: Azteca Deportes

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Sam Greenwood/Getty Images | El lado bello de la NFL durante la Semana 13

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Sean Gardner/Getty Images | El lado bello de la NFL durante la Semana 13

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Christian Petersen/Getty Images | El lado bello de la NFL durante la Semana 13

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Andy Lyons/Getty Images | El lado bello de la NFL durante la Semana 13

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El lado bello de la NFL durante la Semana 13

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Andy Lyons/Getty Images | El lado bello de la NFL durante la Semana 13

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Christian Petersen/Getty Images | El lado bello de la NFL durante la Semana 13

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Sam Greenwood/Getty Images | El lado bello de la NFL durante la Semana 13

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Sean Gardner/Getty Images | El lado bello de la NFL durante la Semana 13

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Christian Petersen/Getty Images | El lado bello de la NFL durante la Semana 13

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Andy Lyons/Getty Images | El lado bello de la NFL durante la Semana 13

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El lado bello de la NFL durante la Semana 13

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Andy Lyons/Getty Images | El lado bello de la NFL durante la Semana 13

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Christian Petersen/Getty Images | El lado bello de la NFL durante la Semana 13

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