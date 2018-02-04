Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Ritual NFL en la nieve del Super Bowl LII
#Galería Las dificultades que pasa el equipo de TV Azteca con el frío en Minnesota
Enrique Garay y “Coach” Castillo sufriendo con el frío
Lalo Ruiz y Pablo de Rubens
El equipo del Ritual NFL
Enrique Garay y Joaquín Castillo
Pablo de Rubens sufriendo en el frío
El equipo de Ritual NFl grabando para ustedes
Lalo y Pablo
Los que trabajan detrás de cámaras
Enrique Garay y “Coach” Castillo sufriendo con el frío
Lalo Ruiz y Pablo de Rubens
El equipo del Ritual NFL
Enrique Garay y Joaquín Castillo
Pablo de Rubens sufriendo en el frío
El equipo de Ritual NFl grabando para ustedes
Lalo y Pablo
Los que trabajan detrás de cámaras