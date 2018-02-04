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Ritual NFL en la nieve del Super Bowl LII

#Galería Las dificultades que pasa el equipo de TV Azteca con el frío en Minnesota

Por: Azteca Deportes

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Enrique Garay y “Coach” Castillo sufriendo con el frío

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Lalo Ruiz y Pablo de Rubens

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El equipo del Ritual NFL

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Enrique Garay y Joaquín Castillo

KAL|0_1ypycsin

Pablo de Rubens sufriendo en el frío

KAL|0_eo8g1k3w

El equipo de Ritual NFl grabando para ustedes

KAL|0_zxpf5q3q

Lalo y Pablo

KAL|0_0sr69iaq

Los que trabajan detrás de cámaras

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KAL|0_t0dpi21m

Enrique Garay y “Coach” Castillo sufriendo con el frío

KAL|0_29re4fh2

Lalo Ruiz y Pablo de Rubens

KAL|0_635wgrwq

El equipo del Ritual NFL

KAL|0_02mibk17

Enrique Garay y Joaquín Castillo

KAL|0_1ypycsin

Pablo de Rubens sufriendo en el frío

KAL|0_eo8g1k3w

El equipo de Ritual NFl grabando para ustedes

KAL|0_zxpf5q3q

Lalo y Pablo

KAL|0_0sr69iaq

Los que trabajan detrás de cámaras

KAL|0_t0dpi21m
KAL|0_29re4fh2
KAL|0_635wgrwq
KAL|0_02mibk17
KAL|0_1ypycsin
KAL|0_eo8g1k3w
KAL|0_zxpf5q3q
KAL|0_0sr69iaq

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