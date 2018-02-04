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Super Bowl LII | Grandes Momentos del Medio Tiempo

#Galería Los momentos más memorables de los medios tiempos de los Super Bowl

Por: Azteca Deportes

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George Rose/Getty Images | La actuación de Michael Jackson en el Super Bowl XXVII, parteaguas de los grandes medios tiempos

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Ezra Shaw/Getty Images | U2 recordando a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre en el Super Bowl XXXVI

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Bob Rosato/Sports Illustrated/Getty Images | Paul McCartney haciendo cantar a todo el estadio Hey Jude en el Super Bowl XXXIX

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J. Shearer/WireImage | Justin Timberlake descubre el seno de Janet Jackson en el Super Bowl XXXVIII

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The Rolling Stone hechizaron el Super Bowl XL

Katty Perry Super Bowl



| La entrada de Katy Perry arriba del león en el Super Bowl XLIX

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Ronald Martinez/Getty Images | Lady Gaga bajando del techo del estadio en el Super Bowl XL

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Andy Lyons/Getty Images | Madonna también deslumbro en el escenario del Super Bowl XLVI

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Jamie Squire/Getty Images | Prince Super iluminó el escenario cantando Purple Rain en el Bowl XLI

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Ronald Martinez/Getty Images | Coldplay, Benyoncé y Bruno Mars en el emblemático medio tiempo del Super Bowl 50

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George Rose/Getty Images | La actuación de Michael Jackson en el Super Bowl XXVII, parteaguas de los grandes medios tiempos

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