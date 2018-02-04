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Super Bowl LII | Grandes Momentos del Medio Tiempo
#Galería Los momentos más memorables de los medios tiempos de los Super Bowl
George Rose/Getty Images | La actuación de Michael Jackson en el Super Bowl XXVII, parteaguas de los grandes medios tiempos
Ezra Shaw/Getty Images | U2 recordando a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre en el Super Bowl XXXVI
Bob Rosato/Sports Illustrated/Getty Images | Paul McCartney haciendo cantar a todo el estadio Hey Jude en el Super Bowl XXXIX
J. Shearer/WireImage | Justin Timberlake descubre el seno de Janet Jackson en el Super Bowl XXXVIII
The Rolling Stone hechizaron el Super Bowl XL
| La entrada de Katy Perry arriba del león en el Super Bowl XLIX
Ronald Martinez/Getty Images | Lady Gaga bajando del techo del estadio en el Super Bowl XL
Andy Lyons/Getty Images | Madonna también deslumbro en el escenario del Super Bowl XLVI
Jamie Squire/Getty Images | Prince Super iluminó el escenario cantando Purple Rain en el Bowl XLI
Ronald Martinez/Getty Images | Coldplay, Benyoncé y Bruno Mars en el emblemático medio tiempo del Super Bowl 50
George Rose/Getty Images | La actuación de Michael Jackson en el Super Bowl XXVII, parteaguas de los grandes medios tiempos
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