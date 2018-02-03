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TV Azteca protagonista en el Super Bowl LII

#Galería El talento Azteca demostrando sus habilidades en el juego

Por: Azteca Deportes

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Lalo Ruiz, Patty López, Inés Sainz y Pablo de Rubens

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Pablo de Rubens, Enrique Garay y Joaquín Castillo

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El porte de grandes estrellas de la NFL

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Enrique Garay demostrando talento

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Lalo Ruiz se une al grupo de analistas de TV Azteca

KAL|0_e60fetuw

Pablo de Rubens enseñando su calidad de quarterback

KAL|0_guas42ez

La belleza y talento de Patty López

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Lalo Ruiz, Patty López, Inés Sainz y Pablo de Rubens

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Pablo de Rubens, Enrique Garay y Joaquín Castillo

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