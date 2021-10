Jon Gruden deja a los Raiders por señalamientos racistas y sexistas

Esta semana surgieron varias polémicas que involucraban a Jon Gruden , hasta entonces entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas, señalado por insultos racistas que emitió hace una década y que se filtraron a través de unos correos electrónicos.

En medio de la investigación, al entrenador le han encontrado nuevos correos electrónicos en donde emite opiniones misóginas y homofóbicas, además de racistas, de acuerdo con información dada a conocer por el medio The New York Times.

Debido a ello, según fuentes cercanas a la NFL, habría informado a su staff la decisión de renunciar a su cargo con los Raiders de Las Vegas, aunque también existe la versión de que ha sido la franquicia la que lo ha cortado de manera tajante.

La noticia ha tomado por sorpresa a todo el entorno del futbol americano, tan solo un día después de que el equipo perdiera en casa ante los Chicago Bears, ligando su segunda derrota consecutiva en la campaña, y tras un inicio sorpresivo de 3-0.

Gruden estaba vinculado a un contrato por 10 años, que ascendía económicamente a los 100 millones de dólares.

La noticia del New York Times acerca de Jon Gruden

El prestigioso medio estadounidense, The New York Times, ha señalado este lunes que “los oficiales de la liga, como parte de una investigación separada por mala conducta en el lugar de trabajo que no lo involucró directamente, descubrieron que Gruden soltó de manera casual y frecuente un lenguaje misógino y homofóbico durante varios años para denigrar a las personas alrededor del juego y burlarse de algunos de los cambios trascendentales de la liga”.



Además, en el mismo informe se denuncia que Gruden insultó “el surgimiento de mujeres como árbitros, la redacción de un jugador gay y la tolerancia de los jugadores que protestan durante la ejecución del himno nacional, según correos electrónicos revisados”.