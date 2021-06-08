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¡Ella es Sasha Lee! La bella esposa de Antonio Gates | FOTOS
Conoce a Sasha Lee, modelo y actriz que es esposa de Antonio Gates, el histórico ala cerrada de los Chargers por 16 años. Estas son sus mejores fotos de Instagram.
Ella es Sasha Lee Dindayal, actriz y modelo canadiense que es esposa de Antonio Gates, ala cerrada de los Chargers de San Diego y después de Los Ángeles. Checa sus mejores fotos de Instagram.
Sasha Lee impacta en Instagram con sus fotos
Su nombre completo es Sasha Lee Dindayal
Nació el 23 de abril de 1980
Es originaria de Toronto, Ontario, Canadá
Tiene ascendencia de Trinidad y Tobago
Tuvo algunos roles pequeños en la actuación
Soul Food (2000), All Things Fare (1999) y My Father’s Hands (1999), algunos proyectos
Saltó a la fama también por aparecer como modelo en videos musicales.
Principalmente de hip-hop.
Después terminó estudios en marketing y comenzó su línea de accesorios.
En junio de 2011 se casó con Antonio Jones, de la NFL.
Antonio jugó 16 temporadas en la NFL como ala cerrada.
Toda su carrera con San Diego y Los Ángeles Chargers.
En enero de 2020, Antonio se retiró del futbol americano.
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