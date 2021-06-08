¡Ella es Sasha Lee! La bella esposa de Antonio Gates | FOTOS

Ella es Sasha Lee Dindayal, actriz y modelo canadiense que es esposa de Antonio Gates, ala cerrada de los Chargers de San Diego y después de Los Ángeles. Checa sus mejores fotos de Instagram.

Sasha Lee impacta en Instagram con sus fotos

Su nombre completo es Sasha Lee Dindayal

Nació el 23 de abril de 1980

Es originaria de Toronto, Ontario, Canadá

Tiene ascendencia de Trinidad y Tobago

Tuvo algunos roles pequeños en la actuación

Soul Food (2000), All Things Fare (1999) y My Father’s Hands (1999), algunos proyectos

Saltó a la fama también por aparecer como modelo en videos musicales.

Principalmente de hip-hop.

Después terminó estudios en marketing y comenzó su línea de accesorios.

En junio de 2011 se casó con Antonio Jones, de la NFL.

Antonio jugó 16 temporadas en la NFL como ala cerrada.

Toda su carrera con San Diego y Los Ángeles Chargers.

En enero de 2020, Antonio se retiró del futbol americano.

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