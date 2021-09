NFL: Lo más relevante de este miércoles 1 de septiembre

Las lesiones son parte del juego, sobre todo en la NFL, y en las noticias de este miércoles 1 de septiembre no se han quedado atrás. Además, hay novedades sobre la situación de Deshaun Watson en este repaso sobre lo más relevante del día, a tan solo una semana de que inicie la temporada.

Tyrann Mathieu da positivo por COVID-19

El comienzo de la temporada 2021 de Tyrann Mathieu se ha visto interrumpido. El safety de los Kansas City Chiefs dio positivo por COVID-19 y va a la lista de reserva de este virus, según informó la NFL.

Dependiendo del estado de vacunación de Mathieu, podría regresar en un período de tiempo bastante corto. Los jugadores vacunados necesitan dos pruebas negativas con al menos 24 horas de diferencia para regresar al equipo, mientras que los jugadores no vacunados deben aislarse durante al menos 10 días y dar negativo antes de poder regresar al equipo.

Mathieu no había sido vacunado cuando se le preguntó al respecto en abril, pero dijo que “esperaba vacunarse pronto”.

T.Y. Hilton es operado del cuello

El receptor abierto T.Y. Hilton se sometió a una cirugía para aliviar una lesión en el cuello y comenzará el año en la reserva de lesionados, de acuerdo a la información otorgada por el gerente general de los Colts, Chris Ballard.

Ballard dijo que Hilton regresará “más temprano que tarde” y que el veterano ya siente algo de alivio después del procedimiento. Sin embargo, no se ha dado una fecha precisa para su regreso, pero permanecerá en la lista de reservas por lesión por lo menos durante las próximas tres semanas.

Los Texans se toman con calma el tema de Deshaun Watson

El gerente general de Houston, Nick Caserio, habló sobre la situación actual de Deshaun Watson, y su inminente permanencia en los Texans.

“Lo que diría sobre eso no es diferente de lo que hablamos al comienzo del campamento de entrenamiento. Cada día vamos a tomar una decisión que creemos que es la mejor”, dijo Caserio. “Es un proceso de un solo paso. Deshaun ha estado aquí todos los días, ha estado en el campo de entrenamiento todos los días. Ha estado en el edificio, ha estado en reuniones, ha estado con sus compañeros de equipo. Un día a la vez”, subrayó.

“No voy a entrar en especulaciones sobre lo que sucedió, lo que no sucedió. Es una pérdida de tiempo para todos, francamente. Creo que hay cosas más importantes de las que hablar. Así que lo tomaremos como un día a la vez. Vamos a hacer lo que creemos que es mejor para nuestro equipo y organización, y de nuevo, diría que no hay una respuesta finita. No hay una respuesta definitiva aquí en este momento, y así es como vamos a manejar eso.”