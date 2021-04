NFL Mock Draft Final 2021 de Pedro Domínguez: 5 quarterbacks en top 10

Este jueves se celebra el Draft 2021 de la NFL, y es buen momento para recordar que: la posición más importante dentro de la NFL es el quarterback, y este año, todo se trata de ellos.

Por primera vez en muchos años cinco quarterbacks no solamente serán seleccionados en la primera ronda, sino que hay una altísima posibilidad de que los cinco sean elegidos dentro de las primeras diez selecciones, lo que habla de una generación gran talento.

El Draft se ha vuelto un gran aperitivo para los amantes de la NFL en lo que inicia la temporada regular. Un Mock Draft pretende instruir e intuir el curso que puede tomar la noche y, por qué no, entretener.

Este es un intento por predecir lo que creo que harán los equipos, no lo que creo que deberían hacer. Cómo siempre, podemos seguir la conversación en twitter @pedrodomg

1.- Jacksonville Jaguars: Trevor Lawrence, QB, Clemson

Lo leyeron aquí primero. Esta selección se sabe desde el 2019, solo faltaba ver que equipo la hacía. Alto, fuerte y muy veloz. Lanza con precisión, velocidad, anticipación, toque y potencia. El quarterback ideal y además tiene el pelo de Jennifer Aniston. ¿Qué podría no gustar?

2.- New York Jets: Zach Wilson, QB, BYU

Un brazo que enamora. Puede hacer pases “a la Mahomes”, ahora toca ver si puede desarrollarse en un quarterback tan completo como el de los Chiefs. Nueva era en Nueva York, nuevo Head Coach y nuevo quarterback.

3.- San Francisco 49ers: Mac Jones, QB, Alabama

Aquí, “empieza” el Draft. La decisión es una cuestión filosófica, ¿qué prefiere el Coach Shanahan, sistema o talento? Cuando hicieron el trade para subir a este puesto lo hicieron pensando en Mac Jones, “el que nos gustaba al principio, nos gusta más ahora” dijo Shanahan hace unos días. Un gran distribuidor sobre quarterbacks con mayor potencial. Si no es Mac, debería ser Trey Lance

4.- Atlanta Falcons: Kyle Pitts, TE, Florida

Un unicornio. Sin importar a quién enfrente siempre tiene ventaja física, puede ser un talento generacional. Atlanta tiene nuevo Coach y un nuevo GM, si no optan por buscar al heredero de Matt Ryan, se llevarán la mejor arma ofensiva de la clase.

Las posibles selecciones de Bengals, Dolphins, Panthers y más equipos en el Draft de la NFL

5.- Cincinnati Bengals: Ja’Marr Chase, WR, LSU

Si, Joe Burrow necesita protección, pero ya adquirieron algo en agencia libre y pueden hacerlo en las siguientes rondas. Chase es, por consenso, el mejor receptor de la generación, ya ha jugado con Burrow con quien tiene química y ya han sido campeones.

6.- Miami Dolphins: Jaylen Waddle, WR, Alabama

Los Dolphins desean más que nada a uno de Pitts o Chase, pero Waddle sería un fantástico premio de “consolación”. Este año se trata de darle toda la ayuda a Tua y que mejor que un velocista que, por cierto, ya fue su compañero en Alabama.

7.- TRADE Washington: Trey Lance, QB, North Dakota State

En cuanto pasen de la sexta selección, varios equipos intentarán subir por Fields y Lance. Ron Rivera puede encontrar varias similitudes entre Trey Lance y Cam Newton, desde el año pasado ha intentado replicar la fórmula que tenía en Carolina y este año encuentran al quarterback que será guiado por Ryan Fitzpatrick.

8.- Carolina Panthers: Penei Sewell, OT, Oregon

¿El mejor tackle de la generación se cae hasta la octava posición? Carolina lo recibe con brazos abiertos para proteger a Sam Darnold. Cornerback también es una posición necesitada y me sorprendería, pero no mucho, que eligieran a un quarterback.

9.- Denver Broncos: Justin Fields, QB, Ohio State

Una de las selecciones que más trabajo me costó. El miércoles adquirieron a Teddy Bridgewater, aunque fue por un contrato relativamente barato. Creo que sería una gran oportunidad para que Chicago subiera por Fields, pero si no, Denver no debería dudar mucho en elegir al quarterback de Ohio State que ofrece mayor potencial que Drew Lock y el mencionado Teddy.

10.- Dallas Cowboys: Patrick Surtain II, CB, Alabama

Situación ideal para Dallas, tienen la posibilidad de escoger el mejor defensivo del Draft para reforzar su anémica defensa. Surtain II es de los prospectos más seguros y se reuniría con su ex compañero de Alabama, Trevon Diggs.

11.- New York Giants: Rashawn Slater, OL, Northwestern

Dave Gettleman (GM del equipo) tiene una debilidad por draftear jugadores físicos. Este año es vital para saber realmente quién es Daniel Jones, ya le consiguieron un receptor top en agencia libre, ahora se llevan uno de los mejores linieros ofensivos de la clase.

12.- Philadelphia Eagles: DeVonta Smith, WR, Alabama

Después del fiasco de Jaelen Reagor el año pasado, la afición de Eagles va a exigir tomar un receptor cada año hasta encontrar uno dominante. Smith fue el ganador del Heisman y podría ser una solución “accidental” para Philadelphia.

13.- Los Angeles Chargers: Jaycee Horn, CB, South Carolina

Uno de los equipos que mejor evalúa el talento en el Draft. Tienen necesidad de cubrir la línea ofensiva, pero también necesitan reforzar el perímetro y Horn en este punto es casi un robo.

14.- Minnesota Vikings: Alijah Vera-Tucker, OL, USC

El Coach Mike Zimmer dijo que la del 2020 fue la peor defensiva que ha entrenado, pero se puede ocupar de eso en rondas posteriores. Es casi obligatorio para Vikings hacerse de uno de los mejores linieros del Draft, sea cual sea.

15.- New England Patriots: Micah Parsons, LB, Penn State

Muy tentador pensar que subirán por Justin Fields o Trey Lance, pero creo que al final del Draft terminarán con Jimmy Garoppolo en sus filas de nuevo, entonces escogen un linebacker medio físico, violento y agresivo. Extraordinario jugador que solo baja posiciones por temas extracancha.

16.- Arizona Cardinals: Zaven Collins, LB, Tulsa

Arizona quiere uno de los grandes receptores e intentará subir por ellos. En caso de no lograrlo, Zaven Collins puede ayudarles a contener a dos de las más grandes amenazas de su división: George Kittle y Russell Wilson.

17.- Las Vegas Raiders: Teven Jenkins, OT, Oklahoma State

No creo que nadie tenga certeza de lo que hará Gruden y compañía, elige jugadores que no son considerados top y no ha dado muestras de seguir algún patrón. Pero después de desarmar su gran línea ofensiva, parece imposible no reforzarla.

18.- Miami Dolphins: Jaelan Phillips, EDGE, Miami

Si no fuera por sus conmociones y lesiones, hubiera sido uno de los 10 primeros jugadores elegidos. Miami ya ha demostrado en varias ocasiones que se siente cómodo eligiendo jugadores con lesiones en su pasado y si esta apuesta pega podría solucionar sus problemas defensivos de capturas de quarterback.

19.- TRADE Detroit Lions: Kwity Paye, EDGE, Michigan

Un Coach nuevo y un General Manager nuevo con una franquicia repleta de agujeros, hay decenas de vías que podrían ir. Después de recolectar selecciones para el futuro tras el intercambio con Washington se podrían encontrar a tiro de piedra a uno de los defensivos con más potencial.

20.- Chicago Bears: Christian Darrisaw, OT, Virginia Tech

Si no hacen un movimiento agresivo por uno de los quarterbacks, reforzar la línea ofensiva debería ser prioridad ya que Andy Dalton necesita estar sumamente bien protegido para ser medianamente decente.

21.- Indianapolis Colts: Liam Eichenberg, OT, Notre Dame

Tackle izquierdo, pass rusher, corner, las tres posiciones donde cojean los Colts, pero su reciente éxito se ha basado en su poderosa y dominante línea ofensiva. En los últimos años, prácticamente ninguna Universidad produce tan buenos linieros como Notre Dame y les consta con Quenton Nelson.

22.- Tennessee Titans: Elijah Moore, WR, Ole Miss

Honestamente, a veces solo hay que leer/escuchar los rumores y reportes. Tiene lógica porque perdieron demasiados receptores (Jonnu Smith y Corey Davis), necesitan alguien que le quite presión a AJ Brown.

23.- New York Jets: Travis Etienne, RB, Clemson

El esquema de juego terrestre por la parte externa que pretende implementar en Nueva York el nuevo coordinador ofensivo, Mike LaFleur, es exactamente lo que mejor hace Travis Etienne. Quarterback y corredor nuevo para empezar el nuevo ciclo.

24.- Pittsburgh Steelers: Najee Harris, RB, Alabama

Realmente espero que en Pittsburgh sean más inteligentes que esto. Está comprobado con datos e historia que el impacto que tiene un corredor para mejorar tu porcentaje de victorias es prácticamente nulo en la NFL actual. Pretender arreglar el juego terrestre con un corredor es como pretender arreglar un coche con llantas nuevas pero con la batería ahogada, les urge línea ofensiva, pero los reportes indican que están enamorados de Harris, que es realmente un gran jugador.

25.- Jacksonville Jaguars: Jeremiah Owusu-Koromoah, LB, Notre Dame

Mi jugador favorito del Draft cae hasta acá porque realmente no tiene una posición determinada, es más bien un comodín al estilo de Jamal Adams o Derwin James. El nuevo Coach, Urban Meyer, valora demasiado la velocidad y a “JOK” le sobra.

26.- Cleveland Browns: Caleb Farley, CB, Virginia Tech

La ventaja de los buenos equipos es que se pueden dar el lujo de elegir al mejor jugador disponible. Después de que salgan del shock de ver que ya no eligen en los primeros puestos como solían hacerlo, los Browns se llevarían al mejor corner del Draft si no fuera por sus lesiones de espalda.

27.- Baltimore Ravens: Jayson Oweh, EDGE, Penn State

Los Ravens son por excelencia el equipo que “elige y desarrolla” mejor que nadie a los linebackers externos. Oweh tiene prácticamente todas las cualidades para ser un gran “pass rusher” pero tuvo cero capturas el año pasado.

28.- New Orleans Saints: Christian Barmore, DT, Alabama

Sean Payton confía tanto en su sistema ofensivo que regularmente prefiere reforzar las posiciones de su defensa, tras la salida de Sheldon Rankins y Trey Hendrickson en agencia libre, la línea frontal necesita apoyo.

29.- Green Bay Packers: Jamin Davis, LB, Kentucky

Después del bochorno de la Final de Conferencia quedaron claras dos cosas: necesitan proteger mejor a Rodgers y darle un arma más. Pero estamos hablando del equipo que el año pasado eligió un quarterback suplente y un corredor suplente con sus primeras selecciones. También tienen necesidad en la parte media de su defensa y Davis debería ser titular de inmediato.

30.- Buffalo Bills: Asante Samuel II, CB, Florida State

Las palabras indican que buscarán por todas vías llegar a Najee Harris o Travis Etienne, pero en caso de que no lo logren, Sean McDermott se hará un auto regalo para reforzar una defensiva que el año pasado jugó bien pero que está acostumbrada a jugar excelente.

31.- Baltimore Ravens: Dillon Radunz, OT, North Dakota State

Cada año hay un jugador que no muchos proyectaban para ser elegido en primera ronda. Radunz es un tackle que destaca por el juego terrestre en un esquema muy parecido al que corre Baltimore. El hueco que dejó Orlando Brown se cubre de inmediato

32.- Tampa Bay Buccaneers: Joe Tryon, EDGE, Washington

“Los ricos se hacen más ricos” frase siempre útil en la NFL. El campeón logró traer de vuelta a todos sus titulares del año pasado, se reforzaron en agencia libre y ahora se hacen de uno de los mejores defensivos que solo necesita tiempo y que podría aprender demasiado de Jason Pierre Paul mientras se prepara para sustituirlo en un futuro.