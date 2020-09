Una de las noticias que más ha llamado la atención es como Jacksonville deja ir al corredor en el que recae todo el peso de la ofensiva terrestre. Y no es un juicio de valor, en las últimas temporadas, inclusive previo al arranque de la 2020 Jacksonville trabajaba con Leonard Fournette como la opción uno para hacer las jugadas.

Desde su llegada al equipo en el 2017 hasta la anterior, Founette tenía 36 juegos donde en 666 intentos acarreando el ovoide consiguió 2,631 yardas pero en un par de la tres años con la organización rebasó las mil yardas por tierra.

En una entrevista con el entrenador de los corredores, Terry Robskie, intenta clarificar algo que de verdad es complicado entender. ¿Por qué dejaron ir a Fournette?

Comenzaba diciendo que Leonard fue el ejemplo perfecto para todos los jóvenes jugadores en esa posición y que era una maravilla que contarán con su experiencia pero que no sorprendía que el equipo lo dejara ir después de que no llegaron a un acuerdo salarial con el jugador . La verdad no creo que esa haya sido la razón ya que Jacksonville es uno de los equipos que más espacio tienen en el tope salarial; simplemente se lee como una diferencia irreconciliable con el jugador.

Sin embargo, hay una noticia que hoy llama aún más la atención. Los Santos de Nueva Orleans dejan ir a Alvin Kamara. Se dice que el equipo estaba dispuesto a pagar doce millones de dólares por año pero que el jugador rechaza la oferta argumentando que no aceptaría menos que el corredor mejor pagado de la liga, Christian McCaffrey cuyo salario ronda los 16 millones por temporada.

Así que podrá ser la razón de ser o simplemente la postura y la historia que cuentan ambos equipos, lo único al final es que dos corredores muy talentosos ahora están disponibles para quien desee sus servicios.

Por Eduardo Ruiz