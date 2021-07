Peyton Manning espera que Rodgers juegue la próxima temporada

En una entrevista en Denver durante la semana del Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, una cadena estadounidense tuvo unos minutos para platicar con el ex jugador de la NFL, Peyton Manning y aprovechó los reflectores para reflexionar lo que se perdería la liga, los empacadores, el jugador y sobre todo los aficionados, si el quarterback Aaron Rodgers tomara la decisión de no estar presente la próxima temporada en la NFL.

Rodgers podría llegar a los Broncos de Denver

El nuevo integrante del Salón de la Fama de la NFL, Peyton Manning, a lo largo de la entrevista deja clara la postura que debe tener la organización de los Broncos de Denver, quienes no deben de estar a la expectativa y menos esperando que se aclare pronto la situación contractual que atraviesa Aaron Rodgers.

Y es que a lo largo de la temporada de la NFL y después de conocerse la postura del jugador en no querer regresar a los empacadores de Green Bay, uno de los posibles lugares donde podría llegar el jugador es Denver, pero Manning asegura que los Broncos deben apegarse con el talento que tienen en la posición y no hacer un hipotético plan de trabajo con un jugador que no tienen.

Los jugadores con los que cuenta la organización de los Broncos de Denver en la posición de quarterback de cara al arranque de la temporada regular son Drew Lock, además de la adición de Teddy Bridgewater y en el tercer puesto está Brett Rypien.

Durante esa entrevista en el Home Run Derby 2021; que enmarca la mitad de la temporada de las Grandes Ligas, Manning cerró su participación en el programa especial diciendo que no hay un jugador dentro de la NFL capaz de suplir el talento y liderazgo que tiene el jugador más valioso de la temporada pasada, esperando que las diferencias entre Green Bay y Rodgers se puedan solucionar, ya que es el único lugar donde asegura ser viable su participación en la NFL.

