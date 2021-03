¿Por qué nadie quiere a los receptores en la NFL?

Contrario a otros años en los que los equipos se pelean por los mejores receptores disponibles, esta temporada parece no ser tan requeridos.

Es una posición “sexy” como suelo decirle, y realmente lo es. Los receptores son en su mayoría imanes de taquilla, vendedores de jerseys, dueños de highlights. Por eso todos quieren al menos una súper estrella de esas en su plantel y por eso, cuando uno de experiencia, probado y rentable llega a la agencia libre, los equipos “babean” y se pelean por ellos. Pero ese no ha sido el caso en 2021 por una situación muy peculiar.

Cuando se supo que JuJu Smith-Schuster, Kenny Golladay, Will Fuller y Curtis Samuel serían agentes libres varios aficionados de diferentes equipos soñaban con firmar aunque sea a uno de ellos, pero el acercamiento de las franquicias con los mencionados ha sido más bien lento y la principal razón es el evento que tomará lugar a finales de abril, el Draft de la NFL. Año con año decenas de nuevos jugadores llegan a la liga y, en los últimos años se ha demostrado que una de las posiciones que mejor rinde en poco tiempo es la de los receptores. El año pasado CeeDee Lamb, Justin Jefferson, Jerry Jeudy, Chase Claypool y Brandon Aiyuk tuvieron grandiosas temporadas. Hace dos años fue una generación sumamente especial que incluía a DK Metcalf, AJ Brown, Deebo Samuel, Terry McLaurin o Diontae Johnson.

Entonces, después de esas dos generaciones, los equipos de la NFL, inteligentemente llegaron a la conclusión que pagar muchos millones de dólares a receptores no era la mejor opción. Porque si bien ya están probados o tienen experiencia, también están más desgastados. Personalmente soy de la idea que si ya tienes uno o dos receptores de calidad, es mejor buscar a uno top en el Draft que en la agencia libre. Sobre todo con los de este año.

Los 5 receptores que encabezaban la lista de agentes libres

De los 5 receptores que encabezaban la lista de agentes libres solo uno ha firmado, Corey Davis con los Jets. Del resto, hay tres que generan bastantes dudas. JuJu Smith-Schuster no ha rendido a gran nivel desde que Antonio Brown se fue de Pittsburgh y básicamente solo puede jugar como receptor interno. Kenny Golladay había tenido una carrera brillante hasta el año pasado cuando prácticamente se la pasó en la enfermería por una u otra lesión. Y finalmente Will Fuller, uno que no había logrado mantenerse sano una temporada completa y cuando por fin lo estaba consiguiendo en 2020 fue suspendido en la recta final de la campaña por romper la regla de substancias prohibidas. Leyendo estos tres casos, díganme ustedes. ¿Aún así le darían millones y millones a esos jugadores, o preferirían apostar por un joven sin tanto recorrido, moldeable y con buen pedigree? La respuesta, me parece un tanto obvia. Por esa razón la oferta económica para los receptores ha bajado, pero ojo que algún equipo inteligente podría aprovechar para llevarse una verdadera ganga.