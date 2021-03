El TAS salvó del descenso a un equipo en Perú

Parece que ganar los puntos en la mesa se está convirtiendo en una moda mundial. Primero fue en nuestro país, cuando el Atlas “venció” al América por la alineación indebida de Federico Viñas. Ahora, un grande del futbol sudamericano se salvó del descenso desde los escritorios y gracias al apoyo del TAS.

Se trata de Alianza Lima de Perú, cuadro que tras 82 años en Primera División había perdido la categoría. Pero el segundo máximo ganador de títulos de liga de aquel país se quejó por el incumplimiento del reglamento de dos de sus rivales y, tras un largo proceso, apeló ante el TAS y la máxima instancia de impartición de justicia deportiva del mundo falló a favor de ellos.

¿De qué se quejaba el llamado equipo del pueblo? El reclamo fue contra el club FC Carlos Stein por incumplimiento de pago a sus jugadores y contra el Sport Huancayo por violar los reglamentos impuestos en Perú a causa de la pandemia por covid-19.

El FC Carlos Stein, en primera instancia había recibido una sanción económica por parte de la Federación Peruana de Futbol, lo que provocó que Alianza Lima elevara su reclamo en forma de apelación ante el TAS.

El tribunal suizo determinó mantener la multa monetaria y restarle dos puntos al equipo Carlista, y con esa quita de unidades el cuadro Blanquiazul sella su permanencia en el máximo circuito. El reclamo contra el Sport Huancayo fue desestimado.

Problemas para la Primera Divisón de Perú

Ahora el problema será para la liga peruana, y es que el torneo de Primera División ya comenzó. Se ha disputado solo una jornada, en la que por supuesto participó el FC Carlos Stein, y en contraparte por cuestiones obvias, Alianza Lima no vio acción. Además del tema del calendario, las autoridades del futbol peruano deberán determinar si el FC Carlos Stein descenderá y Alianza toma su lugar en el fixture o si la Liga 1 se disputará con un equipo más.

El torneo de Segunda División aún no ha iniciado por lo cual el dictamen del TAS no ha afectado directamente al circuito, aunque si no se determina que los Carlistas bajen de categoría habrá que rearmar el orden de los partidos ante la ausencia de un equipo en la división.